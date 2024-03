‘Qué siga la corrup...’: Así fue el ‘tropezón’ de Claudia Sheinbaum en el arranque de su campaña

“Hay dos caminos este 2 de junio… que siga la corrupción…”, dijo la candidata presidencial de Morena y partidos aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, ante un Zócalo colmado y la bandera monumental desplegada para los morenistas, donde, además de asegurar que va a cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó los cien puntos que conforman su Proyecto de Nación, los cuales están basados, en buena parte, en el programa del actual gobierno.

“…que siga la transformación o la corrupción”, corrigió la morenista, en el arranque de su campaña —que se retrasó por más de una hora— rumbo a la jornada electoral del 2 de junio próximo, junto con la abanderada a la Jefatura de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien también hizo uso de la palabra.

Entre las propuestas planteadas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo suyas la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, propuesta planteada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.

Planteó además una reforma constitucional para que no haya reelección: “Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna que dio origen a la Revolución Mexicana y quedó plasmada en la Constitución de 1917: sufragio efectivo, no reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de la siguiente elección presidencial, desaparece”, sostuvo.

Asimismo, enumeró: un nuevo programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años con un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más; la prohibición constitucional de maltratar a los animales; una beca universal para todos los estudiantes de escuelas públicas; reformas para garantizar viviendas accesibles y cerca de los centros de trabajo; una reforma constitucional para proteger a las mujeres; aumentar el salario mínimo un 11 por ciento; construcción de más trenes de pasajeros; la compra de aeronaves para Mexicana de Aviación; poner en órbita un satélite, entre otras: “ya hicimos los números y si alcanza”, dijo.

Antes, al filo de las 15:30, previo a la llegada de la candidata, comenzó la música a cargo del mariachi “Mexicana hermosa”, integrado por puras mujeres; mientras, entre los “invitados especiales”, desfilaron senadores, diputados, y aspirantes a legisladores de la 4T.

Los sindicatos, como el petrolero, el magisterial o el electricista, antes priistas, y la CATEM, que es de la 4T, al igual que en la era del partido hegemónico, son algunos de los encargados de enviar en tropel a sus afiliados para colmar la principal plaza del país, a la cual también han arribado contingentes de prácticamente todos los estados del país y las 16 alcaldías de la Ciudad de México: “¡Vamos por el Plan C. Fuera los pluris!”, se lee en algunas pancartas.

Mientras los simpatizantes, que llegaron desde temprano a bordo de cientos autobuses, aguardaron horas atrincherados bajo sus sombrillas ante el implacable sol, “Las musas sonideras” intentaron amenizar las horas de espera con cumbias.

Desde las 13 horas, se proyectó en las pantallas un documental de cuando el ahora presidente López Obrador participaba en su tercera campaña para llegar a Palacio.

Mientras en Palacio Nacional, pende una mata: “Exigimos diálogo con el presidente. 43 de Ayotzinapa. En el arranque de la jornada, en las pantallas se escucha a López Obrador candidato en 2018 prometer justicia no sólo para los normalistas, sino para los desaparecidos que hay en el país.

Sus 14 ejes estratégicos

Los cien puntos que conforman el Proyecto de Nación están divididos, a su vez, en 14 ejes estratégicos:

República Democrática, Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable; República Fraterna; República Educadora, Humanista y Científica; República Lectora y Cultural; República Sana; República con Vivienda; República de y para las Mujeres; República con Trabajo y Salario Justo; República Rural Justa y Soberana; República Soberana con Energía Sustentable; República Próspera y Conectada; República que protege el Medio Ambiente y sus Recursos Naturales; República con Derecho al Agua; y República Segura y con Justicia.

El primer eje prácticamente engloba la visión del presidente López Obrador: la separación del poder económico del poder político, por el bien de todos primero los pobres; la garantía de derechos, libertades y respeto a la diversidad; posición de colaboración, pero sin sumisión con Estados Unidos.