Pensión del Bienestar 2024: Este es el calendario de pagos adelantados por proceso electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 25 de enero de 2024 desde Palacio Nacional, acompañado de miembros de su gabinete.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 25 de enero?

Pensión del Bienestar 2024: Este es el calendario de pagos adelantados

Las y los beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago adelantado de los bimestres marzo-abril y mayo-junio en el mes de febrero debido a la veda electoral, informó este jueves la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Las personas adultas mayores recibirán 12 mil pesos en febrero; las personas con discapacidad, 6 mil 200 pesos y el apoyo a madres trabajadoras con hijos será de 3 mil 200 pesos.

Lo último de las conferencias de AMLO de la semana

En su conferencia del miércoles, López Obrador insistió en que los magistrados, jueces y ministros sean elegidos a través del voto popular y que los candidatos den a conocer su trayectoria mediante el ‘método Sandra Cuevas’.

“Que sea la gente quien los elija, el pueblo de mexicano es muy inteligente. Además, se haría la promoción, como en campañas. A ver ‘quién es, de dónde viene, qué estudió’. Porque es muy fácil saber sobre los antecedentes de las personas, cómo han actuado. El escrutinio público”, dijo AMLO en referencia a la frase lanzada por Sandra Cuevas hace casi un año.

En enero de 2023, la polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc alegó que ella -a comparación de López Obrador- se encontraba estudiando un doctorado, además de que ya contaba con un par de maestrías.

En otro tema, AMLO se negó a responder a la gobernadora Maru Campos, quien ayer dijo que el Gobierno Federal se hacía “pendejo” con los delitos del fuero federal que ocurren Chihuahua, como el secuestro de cuatro hombres de la familia LeBarón.

Cuestionado sobre estas declaraciones, el mandatario mexicano dio a entender que no rebajaría el nivel de la mañanera contestando a los insultos de la gobernadora panista.

“Cuando hay groserías no (respondo), ese es el lenguaje de otros. Antes hasta se llegaba a considerar progrebuenaondita a los que decían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba, pero no hay necesidad de eso, por eso yo no respondo a esas cosas”, dijo.

“Además, es cuestión de la temporada, porque hay elecciones, pero la mañanera tiene su prestigio, no es cualquier cosa”, añadió.

Asimismo, el presidente López Obrador puso en duda la autenticidad del video que se difundió en redes sociales atribuido a mujeres de la comunidad Wixarika, quienes -con el rostro cubierto- habrían pedido a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, presunto líder del CJNG, terminar con la inseguridad en su comunidad y “córtale la cabeza” a ‘El Rojo’, supuesto responsable de cobro de piso, extorsión, desapariciones y asesinatos en Jalisco.

Cuestionado sobre la grabación, el mandatario mexicano dijo que sí tenía conocimiento sobre el video, pero que no podía asegurar que el contenido sea real y que su gobierno no tenía ninguna denuncia sobre violencia o inseguridad en las comunidades mencionadas por las mujeres indígenas.

“No tengo mayor información. Es un video en donde le piden al jefe de una banda que los proteja, o que no les hagan daño. Pero no sabemos en qué condiciones se grabó. No podemos estarle dando autenticidad a cualquier material”, declaró.

El mandatario también desestimó el posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que ayer externó su rechazo a la propuesta de AMLO de desaparecer los organismos autónomos y utilizar esos recursos para pagar al 100 por ciento las pensiones de los trabajadores jubilados.

El presidente también descalificó a la Coparmex y dijo que solo son un sector político del Partido Acción Nacional.

“Están en su derecho. Ellos siempre han tenido una postura muy a favor del PAN, ni parecen ni han sido -en sentido estricto- defensores de empresarios, son como una empresa de sector político del PAN”, desacreditó.

‘Mañanera’ de AMLO en VIVO hoy 25 de enero