Emma Coronel, ¿una ‘mujer enamorada’? Recuerda al ‘Chapo’ con una canción

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotráficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, recientemente compartió una historia en una de sus cuentas de Instagram que ha llamado la atención de sus seguidores y ha generado dudas sobre su relación con el capo mexicano.

Luego de su liberación en septiembre de 2023, laexreina de belleza continúa muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido fotografías y videos de su nueva vida fuera de prisión: desde sus eventos sociales con su inseparable amiga y abogada Mariel Colón, hasta sus celebraciones de Año Nuevo en compañía de sus gemelas.

En esta ocasión, Coronel Aispuro publicó una breve storie a través de su usuario @emmacoronel9oficial, donde se le ve sonriente y con su ya característica melena rubia.

El video está acompañado de la canción ‘Mujer Enamorada’, interpretada por José Alfredo Ríos Meza, El Komander, quien es un conocido cantante de narcocorridos.

“¿Será que Emma encontró un nuevo amor después de ‘El Chapo’?”, se preguntó el usuario Luis Chaparro en su cuenta de X.

'Mujer enamorada' fue lanzada en 2021 por el artista conocido como 'El Komander'. (Foto: @emmacoronel9oficial)

¿Qué dice la letra de ‘Mujer Enamorada’, canción que Emma Coronel compartió?

Sobre la publicación de Emma Coronel, otros más consideraron que podría significar un recordatorio de su vida a lado del exlíder del Cártel de Sinaloa, ya que en uno de sus versos se refiere a la captura y extradición de un “gran jefe” y “poderoso”, así como a la lealtad de “una mujer enamorada” y “señora de un capo”.

Asimismo, en una parte de la canción se puede notar una similitud con las características físicas de Emma, pues la letra describe a una mujer de “Labios rojos, pelo negro y grandes ojos”:

No sé si ustedes sepan, pero

La lealtad de una mujer enamorada

No existe dinero pa’ poder comprarla

No hay dinero, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle





Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso





Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa’ enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse





Una dama de oro blanco

Una mujer, no pedazos

Una dama de oro blanco

Es la señora de un capo





Y arriba Culiacán, Sinaloa, compa

Que también las mujeres pueden, viejo

¡Ua, ua, ajajaja!

Emma Coronel conoció a 'El Chapo' Guzmán cuando ella tenía 17 años. (Instagram: @therealemmacoronel / Cuartoscuro)

Emma revela qué canción le recuerda a ‘El Chapo’ Guzmán

En una entrevista para Telemundo en 2018, la esposa de Guzmán Loera reveló que el género musical favorito del narcotraficante era el regional mexicano, especialmente la música banda y norteña.

Señaló que había una canción en particular que le recordaba a él, llamada “‘Cruzando cerros y arroyos’, debido a que es un tema que le gusta mucho, aunque no entró en más detalles.

En realidad, la canción a la que se refirió Emma Coronel se llama ‘Flor Hermosa’, compuesta por Margarito Estrada, el cual habla de un amor romántico, donde el autor le dice a su pareja que haría lo que fuera por ella, incluso cruzar cerros y arroyos para verla un momento.

Esto dicen algunos de sus versos:

Eres flor, eres hermosa / eres perfumada rosa / que ha nacido para mí

Acerca tu pecho al mío / y abrázame que hace frío / y así seré más feliz

Morena ya me despido / mañana a la misma hora / nos volveremos a ver.