Muerte de Cristina Pacheco: ¿Dónde esperan depositar sus cenizas? Esto dijo su hija Laura Emilia

Los familiares de Cristina Pacheco llevarán sus restos a un lugar cálido, pues era el clima preferido de la periodista. Así lo dio a conocer su hija Laura Emilia Pacheco durante su velorio que se llevó a cabo en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

“La vamos a cremar y llevaremos los restos a un lugar cálido. A ella le gustaban mucho los lugares cálidos. No la playa porque no le gustaba el mar; le gustaba verlo, pero no meterse. Puede ser un lugar donde haya sol, donde crezcan plantas. Podría ser un bosque, no lo hemos pensado, tiene que ser un sitio donde haga calor”, detalló Laura Emilia, una de las hijas que tuvo con José Emilio Pacheco, en entrevista con El Universal.

Cristina Pacheco, escritora, periodista y conductora del famoso programa Aquí nos tocó vivir, falleció el jueves 21 de diciembre a los 82 años, un mes después de que se le detectara un cáncer que Laura Emilia calificó como “fulminante y muy rápido”.

Recientemente, el 1 de diciembre, la conductora anunció que dejaría sus programas en Canal Once, transmitidos ininterrumpidamente durante décadas debido a problemas de salud que en ese momento no especificó.

“Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos, momentáneamente”, dijo en la emisión de Conversando mientras se le acercaban en el set en una de sus pausas para tomarla del hombro.

En su encuentro con los medios de comunicación, Laura Emilia contó que las últimas 3 semanas de su madre fueron muy duras, “especialmente porque despedirse de sus espacios (….) para ella fue terrible, yo creo que lo más duro que ha hecho en su vida”.

Y es que a pesar de la enfermedad y de su edad, Cristina Pacheco se mantenía muy activa. Según contó Laura Emilia para El Universal, de no haber estado enferma nunca habría abandonado los espacios que ella adoraba. “Si hubiera vivido 500 años, 500 años hubiera seguido trabajando”.

Hija de Cristina Pacheco habla sobre el tratamiento de la conductora

La convalecencia de la comunicadora tras el diagnóstico de cáncer despertó algunas reflexiones en Laura Emilia, quien también ha confesado lo demandante que es el cuidado de una persona que padece esta enfermedad.

Tras la muerte de su madre, señaló que “nunca había presenciado un cáncer” y que para atender todas las necesidades de su madre había sido necesario recurrir a una enfermera.

Asimismo, la descendiente del autor de Las Batallas en el Desierto se pronunció acerca del desabasto de medicamentos en las instituciones de salud, un problema que afecta a miles de personas en México, sobre todo a las que no tienen posibilidad de adquirir los insumos en farmacias debido al alto costo.

Ante la pregunta acerca de las dificultades que la familia enfrentó para encontrar medicinas para atender a Cristina, Laura Emilia aclaró que no hubo mayor problema porque pudieron solventar el gasto.

“Me costó trabajo, las pude conseguir porque las pude pagar, ¿pero la gente que no tiene? ¿La gente que no tiene para pagar una enfermera qué hace?”, sentenció ante decenas de medios de comunicación.