AMLO va por eliminar entes autónomos y ataca a “ministros cretinos”

A sabiendas de que no tiene los votos para que sean aprobadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sumó dos iniciativas de ley más antes de concluir su sexenio, entre ellas una para eliminar los organismos autónomos, informó en su conferencia de prensa matutina.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada; son gastos superfluos. Entonces, cómo vamos a estar pensando, no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública”, expresó cuando se le cuestionó sobre una reforma fiscal.

“Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar: cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público”.

Así, enlistó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.

“Que la CRE (Comisión Reguladora de Energía), que no sé cuánto… tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, remarcó.

“La función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, no de grupos; eso es la oligarquía, no la democracia”, soltó.

Acotó que existe la posibilidad de que no sean aprobadas, dado que se requeriría de mayoría calificada, la cual Morena no logra en el Congreso.

“Sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”.

Agregó que la austeridad en el gobierno debe ser de forma total.

“Yo creo que hace falta todavía que el gobierno se apriete más el cinturón, no el pueblo; que el gobierno no gaste, que invierta”, añadió.

A lo largo de su sexenio, López Obrador había criticado a los organismos autónomos, pero reconocía que no había tiempo para implementar una reforma para modificar su funcionamiento, pues había otras reformas prioritarias.

De igual forma, informó que enviará una iniciativa de ley para prohibir la venta de vapeadores, luego de que el Poder Judicial tiró el decreto con el que él prohibió la venta.

“Es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice de algo que les hace un gravísimo daño a los jóvenes, les acaba todo su sistema respiratorio. Y están de por medio muchos intereses, mucho dinero”, aseveró.

La semana pasada, el Ejecutivo federal comentó que enviará tres iniciativas de reforma constitucional para el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará en febrero, y no hasta la renovación del Congreso con la elección de 2024, como era su plan original.

Se trata de las reformas al Poder Judicial, la electoral y la que adjuntaría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En tanto, el Presidente atacó a los ministros de la Suprema Corte, ante la suspensión de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, y los acusó de descaro y los calificó de cretinos.

“Al grado de que el señor (ministro Javier) Laynez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de las causas que tiene que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos. Ministro de la Corte, juez y parte... de manera cretina dice no”, reprochó.