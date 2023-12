AMLO va por ‘borrar’ al INAI con nueva reforma: ‘No sirve para nada’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para desaparecer varios organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mexicano descartó presentar una reforma fiscal durante su sexenio; sin embargo, adelantó que enviará un par de iniciativas antes de que termine su mandato, adicionales a las del Poder Judicial y Electoral que ya había revelado.

La primera iniciativa que anunció esta mañana es una Reforma Administrativa, la cual contempla la desaparición del INAI, de la Cofece, de la CRE y del IFT, pues son organismos “onerosos que no sirven para nada”, afirmó.

“Esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar: cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al Gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público; que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de Competencia, que la CREE, que no sé cuánto”, dijo.

“Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, advirtió.

El titular del Ejecutivo no especificó cuándo enviará esta iniciativa; sin embargo, dijo que no le preocupa que el bloque de contención la rechace y no se apruebe en el Congreso.

“Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, señaló.

AMLO declara ‘guerra’ a vapeadores: Enviará iniciativa de ley para prohibirlos

La otra iniciativa de ley que anunció este lunes es una contra los vapeadores, la cual dijo enviará, si es posible, este año.

“Antes de que yo me vaya, es más, antes de que finalice el año voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir a los vapeadores, porque no voy a ser cómplice de algo que le hace muchísimo daño a los jóvenes. Están de por medio muchos intereses, mucho dinero”, dijo.

En este contexto, el titular del Ejecutivo recriminó que el ministro Javier Laynez amparara a una empresa para que pudiera seguir vendiendo estos productos en Cuernavaca, Morelos.

“Aquí aprovecho para decir que el señor Laynez acaba de resolver que es legal la venta y distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud”, reclamó.