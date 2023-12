Adrián Alcalá presidirá el Inai, entre acusaciones de opacidad

“No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto", comentó la comisionada, Julieta del Río Venegas, tras renunciar a su candidatura. [Fotografía. Daniel Augusto/Cuartoscuro]

Entre acusaciones de opacidad, falta de moral y desconfianza, el comisionado Adrián Alcalá Méndez fue electo como presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El cuestionado nombramiento llega en un momento delicado para la institución, entre ataques por parte del Poder Ejecutivo, la falta de tres nombramientos por parte del Senado y acusaciones a excomisionados del instituto por haber hecho mal uso de los recursos.

Se necesitaron cuatro rondas de votaciones, y que la expresidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, emitiera un voto de calidad, para que Alcalá Méndez fue elegido.

Previo a emitir los votos, la comisionada Julieta del Río Venegas anunció que retiraría su candidatura, ya que no podría avalar el nombramiento de Alcalá Méndez.

“No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto. No se trata de una aspiración personal; si lo fuera, me hubiera mantenido hasta la recta final”, apuntó.

A pesar de que no mencionó por nombre al comisionado, quedó claro cuando anunció que votaría a favor de la segunda contrincante, Josefina Román Vergara.

El rechazo hacia Alcalá Méndez se hizo presente al momento que emitió su primer voto. Mientras caminaba a las urnas, soltó: “No puedo votar por alguien sin moral”.

El reclamo de Del Río Venegas llega después de acusaciones en contra del ahora presidente del Inai, quien ha sido señalado por presuntamente haber encubierto a sus exjefes, Óscar Mauricio Guerra y Rosendoevgueni Monterrey.

Guerra Ford y Monterrey Chepov son investigados por un supuesto uso de sus tarjetas institucionales en un table dance, mientras eran comisionados del Inai, en 2014.

Sin mencionar el caso, pero en un evidente intento por limpiar su nombre durante su exposición inicial, Alcalá Méndez aseveró que “no me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar”.

Una vez que se anunció la victoria del comisionado, Del Río Venegas se limitó a pedirle que “ojalá, de verdad, resuelvas estas denuncias que los cuatro conocemos desde hace muchos meses”.

Después de su elección, la diputada panista y excomisionada del entonces IFAI María Elena Pérez-Jaén dijo: “La comisionada presidente saliente del Inai le dejó la silla a Alcalá Méndez, lo que me deja profundamente preocupada”.