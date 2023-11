Seguridad en Tamaulipas está “del carajo”, acusa Xóchitl Gálvez

“Son corruptos e ineptos. Su gobernador no tiene las agallas de defender Tamaulipas, se requiere de políticos valientes y no agachones”, comentó la precandidata sobre la administración de Américo Villarreal. [Fotografía. Equipo de Xóchitl Gálvez]

La precandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó la gestión del gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien acusó de tener los niveles de seguridad “del carajo”.

La abanderada de la oposición señaló a los morenistas de ser incapaces de gobernar, y puso como ejemplo la situación en ese estado. “Son corruptos e ineptos. Su gobernador no tiene las agallas de defender Tamaulipas, se requiere de políticos valientes y no agachones”, acusó.

Asimismo, Gálvez indicó que los militantes de Morena prefieren consentir al crimen organizado, que dar la cara por la ciudadanía.

Además, adelantó que la siguiente semana anunciará quiénes serán los integrantes de sus dos equipos de trabajo rumbo a 2024.

Durante una gira por Reynosa, Tamaulipas, donde se reunió con militantes del PRI, PAN y el PRD, la precandidata apuntó que sus grupos estarán conformados por los personajes “más capaces”, y que serán de las tres fuerzas políticas.

“El martes presentaré a mi equipo de precampaña y el miércoles presentaré a los integrantes técnicos, a los especialistas, que harán el plan de gobierno. Me voy a rodear de la gente más capaz del PRI, PAN y el PRD”.

Antes, a su llegada a la ciudad, Gálvez afirmó que su contrincante de MC, Samuel García, tiene la costumbre de omitir la verdad. Entrevistada a su llegada a Reynosa, la aspirante fue cuestionada sobre los dichos el emecista, quien afirma ya estar en segundo lugar.

Respondió que “Samuel García dice que ya acabó la obra de El Cuchillo, imagínense. Cerraron la obra. Miente mucho”.

Antes, la precandidata opositora había hecho otros señalamientos en este sentido, al acusar al regiomontano de no haber cumplido sus promesas. “No se vayan sólo con tiktoks divertidos, con caras bonitas, porque eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo, en Nuevo León dijo que no se iba a ir. ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra”, le dijo el martes pasado.

También ha dicho que no está preocupada por ir en segundo lugar en las encuestas, a pesar de la diferencia de más de dos dígitos que señalan los ejercicios. Dice que está acostumbrada a venir de abajo.