INE ordena a Xóchitl Gálvez bajar y sustituir spots tras denuncia de Morena: ¿Cuáles y por qué?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una serie de medidas cautelares contra Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia por el bloque opositor Va por México (PRI-PAN-PRD) así como para los tres partidos que conforman la alianza, y entre las sanciones está la suspensión de una serie de spots televisivos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio a conocer este domingo 26 de noviembre que tras una denuncia de Morena se revisó el contenido de tres spots que tienen como irregularidades que no se identifica el estatus de Xóchitl Gálvez, es decir, que no aclara que es precandidata.

Otros de los motivos de elminación de los spots de Xóchitl Gálvez y Va por México es que contienen posible calumnia, además de que aparece supuestamente una persona menor de edad.

La comisión acordó que los spots de Xóchitl Gálvez “no cumplen con el requisito establecido en el artículo 211, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), pues deben señalar la calidad de precandidata de Xóchitl Gálvez Ruiz de manera expresa, tanto por medios gráficos como auditivos”.

Al otorgarse esta sanción, los partidos PRI, PAN y PRD deberán organizarse para sustituir los promocionales en un lapso no mayor a seis horas, es decir, que ya debería verse reflejado el cambio si la medida se dictó desde el domingo. La principal modificación que se debe reflejar es que Xóchitl Gálvez debe ser identificada como precandidata a la Presidencia visual y auditivamente.

Además, las concesionarias de televisión se vieron obligados a detener la transmisión de dichos spots durante medio día.

En cuanto al tema de la aparición de un menor de edad, la comisión dijo que no resulta procedente suspender el spot, esto debido a que luego de un análisis del contenido se determinó que la apariencia de la persona no es de un menor de edad.

Respecto a la calumnia acusada por Morena, el INE determinó que es improcedente debido a que “ninguna de las expresiones contenidas en los spots se refiere a Morena, sino que se refieren a hechos propios de la denunciada, por lo que no hay afectación al partido”.