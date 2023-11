AMLO afirma que no se necesita partida especial para Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que " no hace falta” etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos 2024 para los damnificados en Acapulco, pues se cuenta con " lo suficiente”.

Al corte de ayer se tenían 200 mil casas censadas, y exhibió, en su conferencia matutina, cómo ya se están entregando los primeros enseres, como refrigeradores, estufas, ventiladores, camas y vajillas, a cargo de miembros del Ejército.

“Se va a invertir en Acapulco como nunca. ¿Cuándo se había apoyado tanto a 250 mil viviendas?”, cuestionó y destacó que es dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos, pues el presupuesto no se maneja con corrupción y por ello no se requiere pedir créditos ni aumentar deuda.

Por la tarde, López Obrador realizó su cuarta visita al puerto, aunque acotó que sólo estaría en la base naval evaluando el programa de acciones, y no recorriendo la zona.

“No, no, vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado, creo que, con la visita de hoy (ayer), en tres ocasiones en Acapulco. Y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco, y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. Y estamos avanzando”.

Criticó que se esté usando la tragedia por parte de “los que están en campaña” –sin citar nombres– con propósitos electorales, por lo que parecen defensores de ocasión de los damnificados. “Ahora son defensores de damnificados, pero es pura hipocresía, nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

Hoy, el Presidente se reunirá con Francisco Cervantes, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como con los empresarios del ramo hotelero Antonio Cosío, Carlos Slim, Daniel Chávez y Juan Antonio Hernández.

Éste será un primer diálogo y después habrá un encuentro con más hoteleros. “Todo con el compromiso de trabajar para que Tianguis Turístico de Acapulco ya se pueda realizar en mejores condiciones. El Tianguis Turístico es a principios de abril, entonces queremos ver si a finales de este año, ya”.

El encuentro se realizará en Palacio Nacional de forma privada.