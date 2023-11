Reconstrucción de Acapulco: ¿Qué empresarios se reunirán con AMLO el miércoles?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el miércoles con empresarios que apoyarán con la reconstrucción de la zona hotelera del puerto de Acapulco, devastada tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre.

“Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos, de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo”, anunció esta mañana en conferencia de prensa.

La reunión se llevará a cabo este miércoles a las 10:30 horas en Palacio Nacional. Se espera que asistan el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes; el CEO de Grupo Brisas, Antonio Cosío; Carlos Slim, quien se comprometió a reconstruir su Hotel Calinda Beach; Daniel Chávez, fundador del Grupo Vidanta y Juan Antonio Hernández, dueño de los icónicos hoteles Mundo Imperial, entre ellos el Princess, gravemente dañado por el huracán.

De acuerdo con el mandatario, también se espera la presencia de otros empresarios hoteleros cuyos nombres no mencionó. La idea es acordar las medidas necesarias para que 35 hoteles puedan volver a operar en abril del próximo año, cuando se lleve a cabo el Tianguis Turístico 2024 en Acapulco.

Adelantó que sus invitados se encargarán de organizar otra reunión, posiblemente antes de que termine este año, para seguir trabajando en los preparativos del evento y que se lleve a cabo en las “mejores condiciones”.

“A mí me gustaría hacerla allá, si siempre se ha hecho, es que Acapulco requiere de todos y todos están ayudando la verdad, es muy poca la gente que está metida en la politiquería, muy pocos”, señaló.

El mandatario visitará Acapulco este martes por la tarde y se reunirá a las 16:00 horas en la base naval con autoridades de la zona para evaluar el plan de reconstrucción.

“Ya hemos estado creo que con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción”, apuntó y aseguró que el Gobierno Federal cuenta con los recursos necesarios para lograr la recuperación del puerto.

“Para una circunstancia como esta no tenemos afortunadamente falta de presupuesto, eso del presupuesto es suficiente, se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda, lo que le corresponde a la gente, imagínense que 250 mil viviendas, cuándo en una tragedia como esta se había apoyado tanto”, sostuvo.

¿Cuánto costará la reconstrucción de Acapulco según Coparmex?

El plan de apoyo del Gobierno Federal es bueno, sin embargo, la reconstrucción de Acapulco y la costa de Guerrero requerirá entre 200 y 300 mil millones de pesos, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al anunciar un plan de empleo temporal para los trabajadores de la industria turística que consistirá en relocalizarlos en otros destinos del país, anunció José Medina Mora, presidente del organismo.

“Celebramos haya apoyo del gobierno federal, se anunciaron 61 mil millones de pesos, consideramos que se van a requerir entre 200 y 300 mil millones de pesos y por lo mismo estamos ya en contacto con organismos internacionales que tienen fondos precisamente para desastres naturales, de tal manera que puedan ocuparse en la reconstrucción de la costa de Guerrero”, dijo en un posicionamiento desde el evento que la confederación lleva a cabo en Nayarit.

“Una vez que el 80 por ciento de los hoteles están devastados, todo el personal que trabajaba los vamos a acompañar para que puedan trabajar en otros destinos de playa como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, pero también en destinos turísticos de ciudad”, y detalló que se trata de un empleo temporal en lo que empiezan los trabajos de reconstrucción que requerirán de mano de obra local.

La Coparmex definió un plan de apoyo y, según su presidente, en una primera instancia se trata de buscar financiamiento para la reconstrucción una vez que el monto requerido superará entre 3 y 5 veces a lo otorgado por el Gobierno Federal.

Diputados aprueban Presupuesto 2024 en lo general sin fijar dinero para Guerrero

Sin revelar aún los apoyos que destinarán a Guerrero, ni la “revisión” que harán al recorte aplicado al Tribunal Electoral de la Federación, Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024.

Con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, la mayoría de la llamada 4T dio “luz verde” al dictamen y se enlistaron más de mil 800 reservas o propuestas de modificación al dictamen -según Morena, aunque el PAN dijo que podrían ser hasta 3 mil- que discutirán del 7 al 9 de noviembre.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, de Morena, adelantó en tribuna “la posibilidad de que durante las siguientes horas y días, mediante la discusión de las diversas reservas de todos los grupos parlamentarios, la distribución final de los recursos para el PEF 2024 podría sufrir algunos cambios respecto al proyecto de dictamen”.

No obstante, la mayoría morenista mantuvo en suspenso las medidas de apoyo que propondrán, por lo que la oposición –que votó en contra- exigió medidas concretas y recursos etiquetados para la reconstrucción de Acapulco en el dictamen.

Con información de Leticia Hernández Morón y Víctor Chávez.