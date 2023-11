PEF 2024 avanza en San Lázaro: Diputados aprueban en lo general sin fijar dinero para Guerrero

Sin revelar aún los apoyos que destinarán a Guerrero, ni la “revisión” que harán al recorte aplicado al Tribunal Electoral de la Federación, Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024.

Con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, la mayoría de la llamada 4T dio “luz verde” al dictamen y se enlistaron más de mil 800 reservas o propuestas de modificación al dictamen -según Morena, aunque el PAN dijo que podrían ser hasta 3 mil- que discutirán del 7 al 9 de noviembre.

#ÚltimaHora Con 262 votos a favor, 216 en contra y 1 abstención, el Pleno aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. #PEF2024 pic.twitter.com/Mn007ccgxW — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 7, 2023

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, de Morena, adelantó en tribuna “la posibilidad de que durante las siguientes horas y días, mediante la discusión de las diversas reservas de todos los grupos parlamentarios, la distribución final de los recursos para el PEF 2024 podría sufrir algunos cambios respecto al proyecto de dictamen”.

No obstante, la mayoría morenista mantuvo en suspenso las medidas de apoyo que propondrán, por lo que la oposición –que votó en contra- exigió medidas concretas y recursos etiquetados para la reconstrucción de Acapulco en el dictamen.

Sólo indicó que “el ajuste presupuestal a diversos ramos autónomos por un monto de 13 mil 262 millones de pesos son recursos que se van a redireccionar al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente en el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez”.

Luego de que el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano propuso que se destinen a Guerrero 9 mil millones de pesos de subejercicios en el Fobaproa, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, propuso en tribuna también a la mayoría morenista “quitemos a los banqueros la prebenda del Fobaproa, que desde hace 5 años ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo”.

“Presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, advirtió.

En tribuna, el panista Alberto Valenzuela cuestionó a los morenistas: “¿Dónde están los críticos seguidores de Marcelo Ebrard? ¿dónde está ese presupuesto alternativo que iba a defender el equilibrio de poderes? Están aquí, sonrientes, quitados de la pena porque van a llevarse su bono de fin de legislatura”, acusó.

“No, no son iguales, salieron peores”, remató el diputado.

El morenista seguidor de Marcelo Ebrard, Carol, Antonio Altamirano posicionó a Morena en tribuna y pidió a la oposición un debate “razonado”, al considerar que “hay un amplio gasto a inversión pública, un manejo responsable de la economía, se combate la corrupción, ya no hay condonación de impuestos y habrá recursos suficientes para Guerrero y para estados y municipios, por lo que vamos apoyar este Presupuesto”.

Salvador Caro, de MC, expuso que “no se apoya con lo suficiente a Guerrero, sólo mandan aspirinas”.