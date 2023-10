Morena y PAN ‘se roban’ diputados: ¿Quiénes son y por qué se van?

A casi un mes de haber comenzado el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, los diputados comenzaron a moverse entre partidos y en esta semana se reportó el caso de un legislador que dejó las filas del PAN para unirse a Morena y de otra que dejó al oficialismo para unirse a la oposición.

Estos movimientos llamaron la atención del líder de Morena, Mario Delgado, así como del líder del PAN, Marko Cortés, quienes agradecieron las llegadas de sus resectivos ‘fichajes’ previo a la definición de candidatos a las gubernaturas estatales y de la Ciudad de México.

Rommel Pacheco, del PAN a Morena ‘sin distinción de partidos’

El primero de ellos es Rommel Pacheco, clavadista profesional que era diputado del PAN hasta el pasado 7 de octubre, cuando abandonó al partido encabezado por Marko Cortés para unirse a las filas de Morena según se lee en su perfil en el portal de la Cámara de Diputados.

“Como ciudadano desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos, porque creo en la unidad más que en la división y en que todos somos iguales; por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar Mérida y Yucatán haciendo equipo con todas las personas que se quieran sumar a este gran proyecto”, dijo Rommel Pacheco en sus redes sociales.

Además, en sus declaraciones ha dicho que se sumará al proyecto de Claudia Sheinbaum, futura candidata a la Presidencia por Morena y aliados, así como al de Joaquín Díaz Mena, quien busca la candidatura a la gubernatura de Yucatán.

Como ciudadano desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos, porque creo en la unidad más que en la división y en que todos somos iguales; por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar… pic.twitter.com/1TjRvgY7vq — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) October 9, 2023

Adela Ramos, de Morena al PAN mientras enfrenta una polémica por los libros de texto de la SEP

“Es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Yo no me puedo quedar donde solo hay opresión, represión, discriminación, violencia política, y siendo congruente sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas”, fue el mensaje con el que la diputada Adela Ramos anunció su llegada al PAN este martes 10 de octubre.

La llegada de la legisladora fue aplaudida por Marko Cortés, quien dijo que “para nosotros es muy importante contar con una mujer valiente y comprometida con la educación en México. Juntos, seguiremos trabajando por un mejor país para las niñas, niños y adolescentes”.

¡Bienvenida a @AccionNacional diputada @AdelaRamosJ! Para nosotros es muy importante contar con una mujer valiente y comprometida con la educación en México. Juntos, seguiremos trabajando por un mejor país para las niñas, niños y adolescentes. — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 10, 2023

Adela Ramos apuntó que esta es una decisión tomada con determinación y congruencia con sus ideales, pero sobre todo a sus principios, que desde la bancada del Partido Acción Nacional, junto a sus compañeros y compañeras que han defendido a México siempre y que siempre han tenido mi admiración y respeto.

“Lo más importante de México es el amor al país, a la lucha y a nuestro pueblo, y hoy por Chiapas y por México damos un paso más y no es un paso atrás ni a los lados, es un paso al frente”, finalizó la chiapaneca.

HOY POR CONGRUENCIA Y LEALTAD, ¡DOY UN PASO AL FRENTE! 🇲🇽👏🏻 pic.twitter.com/oXsVqYpmXq — ADELAnteCHIAPAS (@AdelaRamosJ) October 10, 2023

Desde agosto comenzaron las tensiones de Adela Ramos con Morena, ya que ella se pronunció en contra de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y aseguró que habían errores, por lo que debían ser revisados sin simulaciones.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena abrió un proceso sancionador en su contra, esto mientras abandona al partido y se une al PAN, uno de los frentes que más se ha rivalizado con los libros de texto.

