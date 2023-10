El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la mañanera este martes 10 de octubre de 2023 desde Palacio Nacional acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer; del director general del IMSS, Zoé Robledo, así como de gobernadoras y gobernadores de los 23 estados que se adhirieron al programa IMSS Bienestar.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 10 de octubre?

AMLO asegura que sistema IMSS Bienestar funcionará completamente en marzo del 2024

López Obrador estima que, a más tardar en marzo del próximo año, funcionará el sistema IMSS Bienestar a toda su capacidad. Para cumplir con este objetivo, gobernadoras y gobernadores de 23 estados se dieron cita en Palacio Nacional para firmar el acuerdo del programa y así continuar con los esfuerzos para federalizar los servicios de salud que se brindan en sus respectivos territorios.

Según explicó Zoé Robledo, dicho acuerdo nacional tiene por objetivo consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo en los estados que lo ratifican.

Asimismo, se espera cubrir a 53 millones 245 mil 470 personas, que representan el 80 por ciento de la población sin seguridad social en todo el país, así como transferir los servicios de salud en 707 hospitales y 13 mil 966 unidades de salud.

“Con esto se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta”, aseguró Robledo.

Los estados que firmaron el acuerdo son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

AMLO ‘da tregua’ al INE: Elimina posdata contra ‘conservadores’ de su ‘mañanera’

López Obrador finalmente eliminó la posdata en la que critica a sus adversarios del inicio de su conferencia de prensa matutina, como ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada.

El mandatario ignoró la medida cautelar impuesta por el instituto por cuatro días seguidos hasta que hoy solo dejó el mensaje en el que advierte sobre las prohibiciones en materia de propaganda establecidas en el artículo 134 de la Constitución. El INE ordenó incluir esta advertencia tras determinar que López Obrador realiza declaraciones en sus conferencias que pueden afectar el proceso electoral en curso.

El mandatario acató la primera orden, pero decidió incluir una posdata que comenzó a transmitirse desde el pasado 26 de septiembre. Al día siguiente que el INE ordenara retirarla, no solo se mantuvo sino que se amplió el texto y se incluyó la voz en off del presidente, hasta ayer.

“Como ya se mantuvo un tiempo, yo creo que ya el mensaje se internalizó, va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción del amiguismo, del nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo pues lo mejor, lo más recomendable, es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo porque les produce mucho enojo aunque también son libres, pero no está mal la advertencia”, comentó esta mañana y señaló que este lunes recibió la notificación del instituto para eliminar su mensaje.