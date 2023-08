AMLO descarta que Octavo Romero deje Pemex para ser ‘corcholata’ en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este miércoles 23 de agosto de 2023 desde Palacio Nacional, lo acompaña Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

Octavo Romero no dejará Pemex, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Octavio Romero Oropeza no buscará un puesto de elección público en 2024, por lo que se mantendrá como director de Pemex hasta el final del sexenio.

Cuestionado sobre este tema, el mandatario mexicano dijo la decisión del funcionario tabasqueño es “responsable”, igual que la tomada por Zoé Robledo, quien también descartó buscar alguna candidatura para mantenerse como director del IMSS.

“No, no va a participar Octavio Romero y no porque yo lo prohíba o lo impida, sino porque él ha expresado que se queda hasta el final” respondió AMLO.

