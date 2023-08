Superfarmacia de AMLO, ¿la solución del desabasto? Esto dicen los especialistas

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de crear una “superfarmacia” con “todos los medicamentos del mundo” no es más que “otra ocurrencia”, “una burla y con dolo”, que “sólo reflejan la ignorancia del presidente” y que “no tiene ni idea de la logística” que se requiere, dijeron a EL FINANCIERO especialistas, representantes de colectivos ciudadanos y legisladores.

El exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro, resumió que “es una ocurrencia más y lo que han hecho en la materia es terrible, muy grave, y no han querido tener apoyo de los conocedores. Se han equivocado en las múltiples y muy malas estrategias”, afirmó.

La abogada Sonia Rocha, asesora legal de los colectivos ciudadanos Movimiento por la Salud y la Integridad Social; Quimios sí, Medicamentos sí; Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer; Mamás y Papás de Niños con Cáncer de Diversos Hospitales del País; Fundación Nicoatole, Jusdena A.C.; Corazón de Niños A.C., entre otros, consideró que la propuesta del presidente “no sólo es una ocurrencia, es una burla y con dolo”.

Indicó que “si por lo menos tuviera un control de lo que falta en cada clínica, en cada estado, pero no lo tiene; por eso creo que es una burla y que además lo hace con dolo. Si no ha podido siquiera hacer la compra consolidada, no ha podido garantizar la distribución de las quimioterapias, promete que ya van a llegar y no llegan, y a las denuncias de los colectivos ciudadanos responde con descalificaciones”.

Con ocho denuncias y ayer un amparo indirecto más presentados ante la Fiscalía General de la República, “yo la verdad ya no espero nada de este gobierno; es muy triste e indignante ver la negligencia con que actúan”.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor y diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, opinó que el presidente “no sabe lo que está diciendo, queda claro que no tiene la más remota idea, pues no es como la Bimbo que puede repartir por el país. De hacerlo, sería el más grave error, pues los medicamentos caducan, requiere de un sistema frío, por decir lo menos”, explicó.

“Es una muestra que ni el presidente ni sus colaboradores saben que eso se planea. Yo creo que es una ocurrencia que no puede ser sustentada, es un semejante despropósito, las mermas serían impresionantes. Es una verdadera barrabasada. ¿A ver, cómo llevas el medicamento a la más lejana sierra de Guerrero?”, remarcó.

“Yo fui director de un hospital regional del ISSSTE y para un almacén se programa, se señala lo que más se necesita, el paquete de servicios que se van a entregar, se conoce la demanda y hoy el gobierno no hace nada de eso”, dijo.