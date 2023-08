‘El de la malicia es usted’: AMLO revela carta a Martín Santos, juez que amparó a Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador siguió afirmando que sus expresiones sobre Xóchitl Gálvez no son un discurso de odio. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López sí tiene a quién escribirle: Este jueves, el mandatario presentó una carta dirigida a Martín Adolfo Santos, juez a quien denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El titular del Ejecutivo acusó al juez de actuar de manera “sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera”, esto por la suspensión que otorgó a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

¿Qué le escribió AMLO al juez Martín Adolfo Santos?

No tengo duda de que usted actúa como juez de consigna, me refirió a su resolución promovida por los abogados de Claudio X. González y su pandilla a favor de la señora Xóchitl Gálvez. Usted señor juez me ordena, así como a la secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la CNBV, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía.

Me acusa de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la señora y su familia por más de mil 400 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018.

Advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y a grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo

Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos; fue usted el que ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del Cártel Inmobiliario; fue usted quien ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de ‘simplista’; fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabacos en restaurantes; fue usted quien me echo abajo la prohibición e incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud; fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional.

¿Por qué AMLO se molestó con el juez Martín Adolfo Santos?

Santos, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, otorgó una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez contra los comentarios y señalamientos hechos por el presidente.

La senadora panista y aspirante a candidata presidencial de la oposición reclamó las declaraciones hechas en su contra al considerarlas hechos y calificaciones que van en perjuicio de los derechos humanos.

Santos, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, había dado un plazo de 48 horas para que el titular del Ejecutivo rindiera su informe previo; en caso de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a los 10 mil 374 pesos.

Con información de Pedro Hiriart