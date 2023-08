‘Tenía muchas ganas de denunciarlo’: Esta es la carta de AMLO a César de Castro, abogado de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador no olvida... El mandatario presentó este martes la carta que escribió a César de Castro, abogado de Genaro García Luna a quien señaló por intentar desprestigiarlo.

Inicialmente, el titular del Ejecutivo tenía pensado denunciar al abogado de García Luna por difamación y daño moral. Sin embargo, el mes pasado, el mandatario reveló que la demanda no procedía debido a que De Castro contaba con la protección de las leyes de EU.

“Hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, precisó en su ‘mañanera’ del 20 de julio.

Este martes, López Obrador comentó que si bien la denuncia no procedió, sí decidió escribirle una carta al litigante, un documento que no sabe si ya le fue entregado a De Castro.

“No sé si ya la envió Laura (González, asistente del mandatario). A ver pregúntale”, dijo a Jesús Ramírez Cuevas. El vocero de la Presidencia le aclaró que la carta ya está en poder de Esteban Moctezuma, embajador de México en EU.

El texto es el siguiente

Por este medio le expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio a su cliente, Genaro García Luna, en la Corte de Distrito del estado de Nueva York.

Consulté con varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad, es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio de que ‘las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para que quienes desempeñen una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros’.

No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo. No solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México.

No obstante, como este asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad, y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad.

¿Cuál fue la ‘calumnia’ de De Castro contra AMLO?

El nombre del presidente de México salió en el juicio contra Genaro García Luna durante el contrainterrogatorio a Jesús ‘El Rey’ Zambada García en febrero pasado.

“¿Recuerda hablar de que le pagó a AMLO siete millones de dólares?”, preguntó el abogado De Castro al narcotraficante.

“No”, respondió tajante ‘El Rey’ Zambada, de acuerdo a reporteros presentes en la sala.

El abogado César de Castro reformuló la pregunta, en un afán de involucrar a López Obrador en el caso:

“¿Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, 7 millones para una campaña de AMLO vs Fox?”, insistió.

“Sí recuerdo que a él le pague un dinero (a Gabriel Regino), pero no para López Obrador”, aseguró.

“¿No recuerda haber dicho que pagó a AMLO para su campaña contra Fox?”, reiteró desesperadamente el abogado.

“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, sentenció Zambada.