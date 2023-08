López-Gatell descarta ‘situación de alerta’ en México por aumento de casos COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este martes 1 de agosto desde Palacio Nacional, acompañado de miembros de su gabinete.

AMLO asegura que libros de texto llegarán a tiempo pese a freno en impresión

López Obrador aseguró que no hay ningún impedimento para que los libros de texto se distribuyan a tiempo para el inicio de clases escolares el próximo 28 de agosto, luego de que una jueza de la Ciudad de México ordenara a la Secretaría de Educación Pública (SEP) frenar su impresión en un lapso de 24 horas.

“Van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo”, aclaró.

‘La situación está en calma’: Esto es lo que dijo López-Gatell por aumento de casos COVID

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell descartó que México se encuentre bajo una situación de alerta por el incremento de casos activos de COVID-19 reportado recientemente por la UNAM.

El funcionario aclaró que la Secretaría de Salud ya había advertido este aumento de casos activos en las semanas epidemiológicas 25, 26 y 27, pero aseguró que ninguno ha requerido hospitalización. Indicó que la ocupación hospitalaria sigue siendo mínima, pues solo hay 19 personas internadas por COVID-19 en todo el país.

“No hay situación de alerta, es parte de la circulación endémica del virus”, remarcó y señaló que tanto el reporte como las recomendaciones de la UNAM tienen el enfoque de proteger a la comunidad universitaria de cara al inicio del nuevo ciclo escolar.

Apuntó que por el momento no es necesario que la población acuda a vacunarse y recordó que el gobierno implementará la campaña correspondiente de refuerzo de vacunación para grupos vulnerables cuando se presente la temporada de influenza en los próximos meses. En caso de que alguna persona no cuente con las vacunas necesarias, aún puede acudir a las unidades de salud disponibles para este propósito, indicó.

¿Hacer deporte te ‘protege’ de las drogas? Esto dicen los datos

Las personas que practican algún deporte están 46 por ciento más protegidos del consumo de drogas, recordó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Lo anterior se da por varios factores, uno de ellos es que el deporte contribuye al desarrollo de valores deportivos que benefician a la comunidad, fortalece la familia y mejora las condiciones de vida comunitaria.

En México, solo 42 por ciento de la población practica un deporte o ejercicio físico y dentro de este porcentaje, 7 de cada 10 personas lo hacen por motivos de salud, señalan datos del INEGI del 2022.

López-Gatell advirtió que es menos frecuente que se realice actividad física por salud mental, a pesar de los beneficios a futuro que conlleva.

‘Mañanera’ del 31 de julio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó tajantemente una reunión con madres buscadoras de México.

Cuestionado sobre esta petición, el mandatario mexicano dijo que Luisa María Alcalde Luján -secretaria de Gobernación- y Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración- se reúnen constantemente con grupos de familiares de víctimas de desaparición; sin embargo, rechazó rotundamente una reunión privada con ellos.

“¡No! Hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares y lo estamos haciendo, lo demás es politiquería, publicadad y ese interés que tienen los medios de atacar al gobierno por cualquier cosa”, dijo.

También afirmó que México se sumaría al plan de paz que presente Arabia Saudita en las próximas semanas, siempre y cuando participen y sea aceptado por los gobiernos de Rusia y Ucrania.

El mandatario mexicano recordó que México está en contra de cualquier conflicto bélico en el mundo y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya presentó una propuesta de paz mundial.

“Si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos. Solo si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito. Nosotros estamos por la paz, no queremos que continúe la guerra, es irracional”, indicó.

Lo anterior luego de que Ucrania confirmara el inicio de conversaciones en Arabia Saudí en agosto, con intervención de representantes internacionales, que según Kiev están destinadas a restablecer una “paz justa”… pero sin la participación de Rusia.

Asimismo, afirmó que la canciller Alicia Bárcena está atendiendo personalmente el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven mexicana de 24 años que es buscada por las autoridades de Berlín, Alemania, tras ser reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio.

El mandatario pidió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente y haga público un informe sobre el caso.

“Alicia Bárcena lo atenderá y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania”, aseguró.