AMLO ‘echa la sal a herida’ de Lilly Téllez: ‘Se dio cuenta que no era la elegida’ de Va por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este miércoles a la decisión de la senadora Lilly Téllez de no participar en el proceso de Va por México para elegir a su candidato para 2024.

“Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida, ya se dio cuenta”, dijo en su ‘mañanera’ en el Salón Tesorería.

El mandatario reafirmó su comentario de que en realidad, las oligarquías detrás de la alianza opositora ya escogieron quién será el o la coordinadora del Frente Amplio por México.

“Otros pues ya se dieron cuenta (de que proceso está amañado), pero quieren estar ahí porque quieren sacar una pluri, van a cobrar por su servicio”, dijo.

Las ‘señales’ de que Téllez se iba a bajar del proceso

En un video publicado este miércoles en su cuenta de Twitter, Téllez aseguró que el método presentado por el frente Va por México no brinda certidumbre ni ofrece transparencia en los recursos y no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes.

“No otorga el poder de decisión de los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos”, criticó.

Téllez ya había expresado su duda sobre el proceso de tres etapas que arrancará el próximo 4 de julio, con el registro de las y los aspirantes a la candidatura opositora, y concluirá el domingo 3 de septiembre con una consulta ciudadana y la publicación de los resultados de una encuesta.

Entre algunas de las 50 dudas que la senadora planteó están:

La jornada electoral: Cuestiona sobre los centros de votación, ciudadanos inscritos y difusión de la misma. Además pregunta si los aspirantes podrán designar representantes en os centros de votación o si habrán observadores electorales, además de si habrán métodos de impugnación.

Cuestiona sobre los centros de votación, ciudadanos inscritos y difusión de la misma. Además pregunta si los aspirantes podrán designar representantes en os centros de votación o si habrán observadores electorales, además de si habrán métodos de impugnación. Resultado del método: Las preguntas de Téllez son qué pasa si un aspirante gana la encuesta pero pierde la elección primaria, si aún se considera a Movimiento Ciudadano y si el ganador de la encuesta de PRI, PAN y PRD, en caso de que exista una eventual alianza con el partido naranja, deberá competir contra su precandidato.

Las preguntas de Téllez son qué pasa si un aspirante gana la encuesta pero pierde la elección primaria, si aún se considera a Movimiento Ciudadano y si el ganador de la encuesta de PRI, PAN y PRD, en caso de que exista una eventual alianza con el partido naranja, deberá competir contra su precandidato. Recopilación de firmas: Pregunta cuáles serán los mecanismos válidos para obtener firmas, si se utilizará una aplicación única, la instancia responsable de la protección de datos personales de quienes firmen y si las personas podrán firmar solo por uno o más aspirantes.

Otra señal de que Téllez dudaba participar en el proceso de Va por México estuvo en su entrevista con Ciro Gómez Leyva, en la que pidió que la alianza no violara la legislación electoral

“Sí, voy a participar en la búsqueda de la candidatura, lo que todavía no sé es si será a través de este método porque yo me quiero asegurar que no se viole la ley”, comentó.

En la encuesta más reciente de El Financiero, Téllez aparece en el grupo de aspirantes punteros de la oposición. 10 por ciento de las y los encuestados por este medio dijeron preferir a la senadora como posible candidata presidencial, mientras que Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Creel obtuvieron 11 por ciento de los apoyos, respectivamente.