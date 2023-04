‘No hacen nada por sus jóvenes’: AMLO a EU por amenazas de invasión a México

Luego de que autoridades estadounidenses han comentado que para combatir a los narcotraficantes mexicanos, es necesario invadir el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que a Estados Unidos no le importar entender el fondo del problema.

En un tweet indicó que al país del norte no atiende las causas del elevado consumo de fentanilo entre sus ciudadanos, que no fortalecen los valores morales, culturales y espirituales de las juventudes.

‘‘Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente’', argumentó el morenista.

En las últimas semanas la relación entre Estados Unidos y México se ha vuelto un tanto tensa, luego de que cuatro ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados en Tamaulipas; dos de ellos perdieron la vida.

Tras estos hechos, el gobierno de Joe Biden señaló a los cárteles de la droga mexicanos y advirtió que se deben tomar acciones más concretas contra las organizaciones criminales que trafica fentanilo y otras sustancias a su país.

Se habló en especial del Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Diversos políticos norteamericanos han sugerido empezar una guerra y militarizar el norte de México.

Incluso Donald Trump pide a su equipo de trabajo ideas para enfrentarse a los cárteles mexicanos del narcotráfico y contempla atacar militarmente a México, según la revista Rolling Stone. Esto, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Trump les ha ordenado elaborar planes de batalla ‘para atacar a México’ y combatir a dos de las organización criminales que ‘le quitan el sueño’ a Estados Unidos, es decir el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

La propuesta fue defendida por una publicación de Center for Renewing America, asociación conservadora que describe cómo librar la guerra contra el narco mexicano.