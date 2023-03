Localizan con vida a periodista Jorge Enrique González Castillo en el Centro de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que localizaron con vida al periodista Jorge Enrique González Castillo, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes 6 de marzo.

A través de redes sociales, las autoridades capitalinas señalaron que el comunicador de 63 años fue ubicado en las calles del Centro Histórico y que en breve brindarán mayor información.

“Localizamos con vida al periodista Jorge Enrique González Castillo, quien había sido reportado como ausente ante Fiscalía de Nayarit. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas lo ubicaron en calles del Centro Histórico”, anunció la Fiscalía de la CDMX.

Localizamos con vida al periodista Jorge Enrique González Castillo, quien había sido reportado como ausente ante @NayaritFiscalia. Agentes de @PDI_FGJCDMX de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas lo ubicaron en calles del Centro Histórico. En breve mayor información — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2023

Jorge Enrique González Castillo -editor general del periódico Meridiano de Nayarit- fue reportado como desaparecido por sus familiares, quienes dejaron de tener contacto con él la noche de este lunes 6 de marzo.

La Fiscalía de Nayarit confirmó la ficha de búsqueda e indicaron que el último contacto que tuvo su familia fue vía telefónica a su llegada a la Ciudad de México.

Amigos y familiares había dicho que el periodista acudió a una reunión de trabajo en la capital del país y que desde el martes por la mañana ya no fue posible contactarlo.

La ficha de búsqueda resaltaba que iba vestido de saco café, camisa blanca o azul, pantalón de mezclilla, zapatos de vestir.

Decreto presidencial garantizará permanencia del Plan de seguridad social a periodistas independientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza establecer en decreto presidencial el Plan de seguridad social para periodistas independientes.

“A lo mejor lo convertimos en un decreto presidencial. (…) Sí sé que ya hay algunos compañeros que están recibiendo este apoyo, o sea, que ya incluidos, no aquí, cuando voy a mis giras, allá me dicen, se me han acercado y me dicen que ya están incluidos, entonces nada más es cosa de dejarlo bien asegurado, que no lo vayan a quitar”, subrayó en conferencia de prensa hace unos días.

Esta iniciativa del Gobierno de México se financia con 25 por ciento de la partida del presupuesto destinada a la publicidad de la administración federal.

A través de estos recursos se otorga acceso a servicios médicos a quienes no cuentan con prestaciones.

El mecanismo diseñado de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, contempla seguro de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicio de guardería y prestaciones sociales.