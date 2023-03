Plan B de la Reforma Electoral: ¿Cuándo acaba el periodo de Lorenzo Córdova en el INE y qué hará después?

En un video que circula en TikTok, Lorenzo Córdova revela cuándo terminará su periodo como presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Será el 4 de abril cuando finalice su gestión al frente del INE y ahora se dedicará a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lamento las malas noticias para quienes dicen que me voy a quedar sin trabajo. No me voy a quedar sin trabajo, vuelvo a la institución que me prestó para cumplir con esta función”, agregó.

Bromeó al mencionar que la fecha coincide con las vacaciones de Semana Santa por lo que tal vez tome algunos de esos días de descanso.

Lorenzo Córdova es abogado por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Especial)

La salida de Lorenzo Córdova del INE coincide con el Plan B de la Reforma Electoral por lo que habrá cambios en el instituto.

Debido a ello, una de las polémicas relacionadas con Lorenzo Córdova es sobre cuánto recibirá de liquidación cuando deje la presidencia del INE.

“No coman ansias”, fue la respuesta que dio el consejero presidente ante la pregunta de un diputado morenista sobre su finiquito.

¿Quién es Lorenzo Córdova?

Lorenzo Córdova es abogado por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma casa de estudios.

También es maestro con licencia de la Facultad de Derecho por lo que ahora que dejará el cargo regresará como académico a la UNAM. Entre las materias que ha impartido son Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral.

Lorenzo Córdova estuvo 12 años como consejero electoral pues asumió el cargo el 15 de diciembre de 2011.

En 2014 fue designado consejero presidente del INE por la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años, del 4 de abril de 2014 hasta el 4 de abril de 2023.

La reforma electoral de ese año transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en el INE y el cambio fue de un organismo federal a uno nacional.