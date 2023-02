Lorenzo Córdova acusa omisión de Gobernación para publicar lineamientos sobre ‘corcholatas’

La Secretaría de Gobernación (Segob) no ha publicado, en dos meses, el acuerdo con los lineamientos para ‘frenar’ contenido en la conferencia matutina del presidente y a las corcholatas presidenciables de Morena, y otros funcionarios, frente a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, acusó Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien pidió a la dependencia emitirlo, pues espera que no se trate una acción “política”.

Durante la sesión ordinaria de este lunes, el consejero presidente recordó que el acuerdo, que fue votado el 14 de diciembre, tiene por objetivo garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad electoral, y se dio en acatamiento de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ese mismo día, se pidió a Alejandro López, director del Diario Oficial de la Federación (DOF), dependiente de la Segob, publicar de forma inmediata el acuerdo, para que tuviera vigencia en las entidades a partir del inicio del año electoral.

La petición no fue atendida, y se reiteró el 20 de enero y el 23 de febrero de 2023.

“Aprovecho para, desde la herradura de la democracia, hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación, para un atento llamado, un exhorto, para que se publique de inmediato. Quiero pensar que se trata de una lamentable omisión del titular de ese órgano (DOF), y no una omisión para que ese documento, no esté carente de vigencia, entiendo que haya estrategias políticas, de no publicar algo que tiene que publicarse para evitar su entrada en vigor”, señaló Lorenzo Córdova.

Ante ello, el consejero presidente del INE llamó a la Secretaría de Gobernación para que la publicación se haga de “inmediato”.

“Confío en que este llamado surtirá efecto, no quiero pensar que hay una intencionalidad política, y por lo tanto, la mejor manera de evitar suspicacias es que se acate esta solicitud”.

Con dichos lineamientos, el INE estableció que los funcionarios no podrán difundir acciones de gobierno en conferencias y entrevistas, no podrán emitir comentario alguno sobre sus aspiraciones políticas, no podrán asistir a actos proselitistas, así pidan licencia y tampoco podrán emitir informes de gobierno.