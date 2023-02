Anaya acusa a AMLO de sentirse ‘emperador’ de México y no respetar la Constitución

'A 4 años de ser presidente, López Obrador no entiende que no es un emperador', recriminó Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial y señalado de recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la energética de 2013, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por ‘confrontarse’ con los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial y lo acusó de “sentirse emperador de México”.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el panista -que desde hace cuatro años vive en Estados Unidos- cuestionó que AMLO no sentará a su lado a Santiago Creel y a Norma Lucía Piña Hernández, presidentes de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana.

“Tenemos un presidente que simple y sencillamente no respeta la Ley. Parece algo menor, pero ni el día que se celebra la Constitución la quiere respetar”, dijo.

“López Obrador no entiende que no es un emperador, no lo entiende, y por eso se rodea de sus generales. No lo entiende y por eso se fue a vivir a un Palacio y quizá lo más grave de todo es que no entiende que es Presidente de todas y todos los mexicanos”, sentenció.

Asimismo, Ricardo Anaya afirmó que López Obrador solo quiere “gobernar para los suyos, para los que reciben las ayudas de su gobierno” y lo acusó de despreciar a “la clase media”.

Finalmente, el panista celebró la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, una ministra que, según el excandidato, “no se va a plegar”.

“Los mexicanos tenemos que volver a creer que la ley en la medida; que el diálogo entre quienes que pensamos distinto es el camino y que la unidad -no la polarización, división, pleito-, es el motor”, dijo.

Tenemos un presidente que se cree emperador. Por eso vive en un palacio y dice “no me vengan con que el cuento de que la ley es la ley.” Por eso ningunea al Legislativo y al Judicial.

Ojalá entendiera que la ley es la medida, el diálogo el camino y la unidad el motor. pic.twitter.com/gWLBKXWPuY — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 13, 2023

Los ‘apestados’ de la oposición

Con ‘destapes’, ‘espaldarazos’ y afirmaciones por doquier, la oposición ya se prepara para lo que será su pelea con Morena en las elecciones de 2024.

De acuerdo a la última encuesta de EL FINANCIERO, Lilly Téllez, senadora del PAN, apareció como la ‘corcholata’ opositora con más opinión favorable, con 29 por ciento, seguida de Margarita Zavala (26 por ciento) y Luis Donaldo Colosio Riojas y Enrique de la Madrid (25 por ciento).

Pero en la ‘cola’ de esa tabla hay personajes que eran ‘figuras’ en otro momento de la vida política de México. Tal es el caso de Ricardo Anaya, quien tiene solo 19 por ciento de opinión favorable.

Por la ‘calle de la amargura’ también anda Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien es señalado por militantes de su partido de querer quedarse ‘a la mala’ como dirigente del PRI hasta 2024.

La opinión favorable sobre ‘Alito’ es solo de 18 por ciento.