¿Pedrada a Monreal? ‘Tengan cuidado’, AMLO a morenistas que amenazan con irse a la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a quienes tienen pensado dejar Morena por no haber conseguido alguna candidatura sobre los ‘peligros’ del conservadurismo.

“‘Como soy muy importante y como no me tomaron en cuenta pues me voy. Además me están tirando un lazo los del bloque conservador’. Yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino que tengan cuidado, porque, ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador?”, comentó.

El presidente remarcó que la oposición está dominada por la “anarquía política” pues no cuentan con dirigentes ni un programa claro de propuestas.

“No tienen lo principal, no tienen pueblo”, subrayó.

López Obrador respondió así ante la inconformidad de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien rechazó los resultados de la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Coahuila, que favorecieron al senador Armando Guadiana.

El mandatario desestimó que este desencuentro vaya a generar un problema interno en Morena de cara a las elecciones a gobernador en 2023.

La oposición y Monreal

Diversas figuras de la oposición han mencionado que el líder de los senadores de Morena sería un buen candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

“Yo estoy convencido de que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera para determinar quién será el posible candidato o candidata de la alianza. Él es un perfil importante, un perfil fuerte y además tiene una interlocución con todas las fuerzas políticas que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y poder competir en la elección”, dijo el senador Miguel Ángel Mancera en noviembre.

Monreal también ha calificado como “falsas” las afirmaciones de que él es el “caballo de Troya” de Morena para dividir a la oposición rumbo a la elección presidencial del 2024.

A esto se suma que Monreal ha dejado en claro su rechazo al método de elección del candidato o candidata presidencial por el método de encuesta, una selección defendida por el presidente López Obrador.