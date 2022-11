Monreal, ahí te habla ‘Va por México’... Mancera lo postula para encabezar alianza opositora

Tras las declaraciones de Ricardo Monreal, en el sentido de que han sido fuertes los ataques en su contra desde su propio partido Morena, el senador Miguel Ángel Mancera sugirió que su compañero puede participar en la elección del candidato presidencial de la oposición.

“Yo estoy convencido de que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera para determinar quién será el posible candidato o candidata de la alianza. Él es un perfil importante, un perfil fuerte y además tiene una interlocución con todas las fuerzas políticas que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y poder competir en la elección”, dijo de gira en Guerrero.

Monreal ha acusado ser objeto de ataques que provienen al interior del partido, sugiriendo que una de las responsables de esto es Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y una de las ‘corcholatas’ morenistas con mayor aceptación.

Entre la información más reciente publicada contra el senador están los presuntos chats entre él y Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, que fueron filtrados por la gobernadora Layda Sansores.

Para ganar Edomex y Coahuila, oposición debe ir junta

Mancera aseguró que sí hay forma de vencer a Morena en los comicios de 2024, pero solo si hay propuesta y “una alianza sólida y consistente”.

Agregó que es por eso que se reúne con grupos de la sociedad civil de los estados, para compartirles sobre la importancia de construir un gobierno de coalición.

“Y si el PRD quiere que participe, pues participo, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, siempre y cuando haya un proyecto mayor y estoy convencido de que de esta suma de participaciones puede salir el perfil que verdaderamente las personas quieran”, dijo.

El senador remarcó que si el PRD, PAN y PRI no van juntos en las elecciones a gobernador del año próximo en Coahuila y el Estado de México, será muy difícil conseguir el triunfo.

“En Coahuila, si no se conforma la alianza no habrá un resultado favorable, y en Estado de México, si no se logra consolidar una alianza, va a haber una votación alta del PRI, una votación menos alta del PAN, y una votación no sustancial para el PRD, podrán consolidar esas fuerzas, pero para ganar, el proyecto requiere de una alianza”, dijo.