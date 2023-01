Adán Augusto se reúne con gobernadores para definir nombres rumbo a 2024: ‘es aviso de AMLO’

Morena comenzó a definir las reglas para las elecciones 2023-2024, en las que se renovarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, así como la sucesión del Ejecutivo, a través de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante este sábado 14 de enero, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se reunió con 16 gobernadores y Mario Delgado, líder nacional del partido.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, el objetivo del encuentro fue “definir la agenda política del 2023″, rumbo a las elecciones para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.

Además de “definir los perfiles y nombres de los precandidatos a la Presidencia de la República y hacer llegar las indicaciones del presidente de la República, lic. Andrés Manuel López Obrador”.

Los morenistas saben que “comienza el año político más intenso”, pues será el más definitorio rumbo a la elección presidencial de 2024.

Los participantes afirmaron que la reunión fue “trascendente”.

El encuentro se da en el marco de la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja, como subsecretario de Seguridad, para ir como candidato del PT, para la gubernatura de Coahuila, y hacer competencia a Armando Guadiana, quien ganó la encuesta de Morena para la gubernatura en la que él también participó.

SEP ya analiza el plagio de la ministra, anticipa Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció este sábado 14 de enero que la SEP ya recibió el expediente de la UNAM sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Adán Augusto señaló que el caso de Esquivel, ahora en manos de la SEP, es para que se resuelva la validez de su título de licenciatura; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“En estos momentos no podría hablar sobre esta situación, ya que es un asunto del poder judicial. Me van a señalar de no respetar la autonomía de los poderes, por ello, no podría opinar sobre el tema”, expuso.

El secretario de Gobernación sólo agregó que “la SEP ya está haciendo un análisis del caso y hay que esperar la decisión”.