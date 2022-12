Guadiana desaprueba encargos de AMLO a Ricardo Mejía en Coahuila

Armando Guadiana, quien fue electo como candidato virtual de Morena a la gubernatura de Coahuila, se mostró inconforme con las tareas que el presidente Andrés Manuel López Obrador delegó a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y quien perdió la encuesta frente al senador.

“A mí no me parece bien: si yo voy a andar en campaña y buscando la gubernatura, pues hay un representante, que es el superdelegado o delegado del Bienestar del presidente del Gobierno federal, pero si viene otro pues no sé qué piensa el presidente, pero ya veremos”, expresó en entrevista con medios, previo a la reunión del mandatario con legisladores en Palacio Nacional.

Tras los resultados de la encuesta, Mejía había desconocido el triunfo de Guadiana y comentado que agotaría sus opciones políticas.

Sin embargo, después el presidente López Obrador informó que se mantenía como subsecretario y le ayudaría en supervisar proyectos federales en la entidad, entre ellos el de Agua Saludable.

Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que Mejía se debería sumar a la candidatura de Guadiana.

“Esperemos que no le gane la tentación, la ambición personal y como lo hizo delante del presidente de la República, nos ayude a que el proyecto de transformación avance”, declaró.

Según los resultados, el empresario y senador Guadiana resultó ser el más conocido con 63.7 por ciento, seguido de Fernando Salazar con 37 por ciento y Mejía con el 30.5 por ciento, lo que lo coloca como el virtual al candidato morenista, o el “coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila”.

Aunque acudió a la reunión de la dirigencia del partido para conocer los resultados, el subsecretario Mejía Berdeja se retiró antes, no se quedó al anuncio final y tampoco aceptó dar declaraciones. Al anuncio oficial posterior solo se quedaron Guadiana y Salazar.