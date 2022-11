‘Más propiedades que un nopal’: Díaz Durán acusa a Sansores de tener 700 casas

El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, continuó con el ataque de acusaciones en el conflicto entre Ricardo Monreal, coordinador de senadores oficialistas, y Layda Sansores, gobernadora de Campeche, a quien señaló de tener 700 propiedades a su nombre y el de su familia.

Durante la segunda emisión de su programa Miércoles del León, Díaz Durán dijo que Sansores desacató la instrucción de bajar de internet y redes sociales las conversaciones que difundió en su programa Martes del Jaguar sobre Monreal y Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI. Por lo anterior, la llamó una “presunta delincuente”.

El senador suplente de Morena utilizó la misma fórmula de Sansores, quien este martes 8 de noviembre aseguró que Monreal y su familia tenían 48 propiedades. La diferencia es que Díaz Durán dijo que la gobernadora de Campeche y su familia tenían alrededor de 700, la mayoría pagadas de contado.

En el listado difundido por Díaz Durán se aprecia que 10 propiedades son oficialmente de Sansores, mientras que 643 son de su cuñado, Rodolfo Sánchez Sotelo, esposo de su hermana, Elsa Margarita.

El patrimonio de las 700 propiedades, de acuerdo con Durán, es de mil millones de pesos.

Así como Monreal, Díaz Durán señaló que la responsable detrás de los ataques de Layda Sansores es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Con la simpatía de Claudia Sheinbaum (Layda Sansores) ha emprendido esta campaña rudísima, muy sucia, contra Monreal, en la que se han gastado millonadas de pesos en las redes sociales”, acusó el senador suplente.

Aseguró que el objetivo de esta supuesta campaña es para que Monreal de marcha atrás en sus aspiraciones presidenciales, pero que no lo han logrado.

Cabe señalar que el martes 8 de noviembre, tras las acusaciones de Layda Sansores, Monreal pidió a Claudia Sheinbaum detener a su “jauría”, y que no existiera más división.

¿Un sobrino incómodo en la familia de Sansores?

Además de difundir las propiedades y las empresas en las que tiene participación Layda Sansores, Díaz Durán aprovechó para difundir una fotografía de la gobernadora de Campeche compartiendo espacio con el expresidente Vicente Fox Quesada, así como un audio de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria.

Gabriel Sánchez Sansores, conocido como “el seso” o el “sesoloco” por Díaz Durán es un sobrino “incómodo” que trabajó con ‘Alito’ Moreno, y a quien se le escucha acordar un soborno para otorgar un permiso de construcción.

“Aquí, cinco o 10 millones para que yo te suelte la licencia, y si no te avientas tres años donde tu no construyes. Eso es un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite un permiso... y el permiso te cuesta punto uno (probablemente refiriéndose a millones de pesos)”.

En la conversación se escucha como Gerardo Sánchez Sansores busca una “mordida”, y de un plan de departamentos en el Pedregal de la Ciudad de México por 800 millones de pesos, el supuestos soborno debía ser de 80 millones, “¿Con cuánto me voy a quedar yo de estos? ¿O con cuánto te vas a caer”, se escucha en el audio.