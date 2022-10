AMLO celebra pago de impuestos por 2 mil 772 mmd de empresas de Ricardo Salinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró y agradeció que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un crédito fiscal por más de 2 mil 772 millones de pesos en impuestos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano puntualizó que el pago se hizo el día miércoles 19 de octubre y pidió que se mostrará la línea de captura del comprobante de amortización.

“Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2 mil 800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución con la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron. Se aceptó como cosa juzgada la resolución de la SCJN. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir y resolver”, añadió.

‘Estaba de por medio el respeto a las instituciones’

En este contexto, el titular del Ejecutivo se lanzó contras las personas que habían declarado que Grupo Salinas no pagaría el dinero que debía al erario público en impuestos y dijo que el empresario actuó con responsabilidad.

“Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad. Está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios”, declaró López Obrador.

“Digo esto porque nos ayuda mucho el tener una buena recaudación. No se trata de aumentar los impuestos. Aprovecho también para agradecer a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos. No hay aumento de impuestos, no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, ni condonación de impuestos”, sentenció.

Finalmente, el presidente presumió que la recaudación hacendaria va por buen camino, sin la necesidad de endeudar al país y “sin gasolinazos”. “Está fuerte la Hacienda pública de nuestro país”, declaró.