¿Beatriz Gutiérrez Müller quiere imponer su visión en el nuevo plan de estudios de la SEP?

El nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no pudo arrancar su fase piloto en octubre, esto debido a que un amparo por presuntas violaciones a la Constitución. En ese sentido se critican los contenidos que incluyen los libros de texto, ya que algunos especialistas consideran que están “segados” y son impuestos por personajes de la 4T, principalmente por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el EF Meet Point Virtual: ¿Ha reescrito la historia de México la 4T? la historiadora María de Los Ángeles Magdaleno y el escritor y novelista, Francisco Martín Moreno, señalaron que Gutiérrez Müller, de la mano de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, “intentan imponer una visión marxista” en los nuevos libros de texto.

“Lo que están intentando hacer es imponer una visión muy sesgada de la historia, lo vemos con esta pretensión de los libros con Marx Arriaga, que no es historiador, de imponer una visión única de la historia” dijo María de Los Ángeles Magdaleno, quien además señaló que estas ideas se reflejan en la tesis de Müller, que se trata sobre el arte de la memoria en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.

“Estoy convencida que es Beatriz Gutiérrez de la mano de su asesor de tesis, el señor Marx Arriaga intentando imponer una visión marxista de la historia que habla de una profunda ignorancia”, enfatizó la historiadora, quien además señaló que la tesis de la esposa de Andrés Manuel López Obrador tiene esa visión “sesgada”.

Si bien la capacitación del nuevo plan de estudios continúa en maestros, el escritor Francisco Martín Moreno señala que en algunas imágenes de López Obrador, en los libros de texto gratuitos que intenta difundir la SEP, que lo hacen ver como “el salvador de la patria”.

En ese sentido, el escritor explica que es necesario que México deje de ser un país “desmemorizado”, en el que se recuerde el daño social y económico que dejaron los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y cómo ahora se quiere imponer desde el sexenio de López Obrador.

“Yo si creo que es importante que a los jóvenes se les informe de manera objetiva... No debemos permitir la politización de la historia, ya hemos visto que se repite, y hay que ver las consecuencias de lo que ocurre, la gente no sabrá qué creer. Ahí es donde no hay que volvernos a equivocar, si los jóvenes entienden lo que pasó y lo aprenden habrá mayor certidumbre”, explicó Francisco Martín Moreno.

Finalmente, el especialista señaló que no porque se oculten cosas que pasaron en la historia de México, como la conquista, quiere decir que no pasaron, y lo más importante es que la historia no se cuente desde un punto de vista únicamente.