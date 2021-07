Sube de tono discusión en TEPJF; su presidente se refiere a ‘votos en manada’

La discusión en la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) subió de tono luego de que su presidente, José Luis Vargas, dijo que su voto es individual e independiente y “no va en grupo o en manada”. Luego “pidió disculpas”.

El “término metafórico”, como calificó Vargas a su dicho, causó molestia a la magistrada Otálora Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, quienes defendieron la independencia de sus votos y pidieron respeto.

“Presidente, yo únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno, no somos una manada, ni integrantes de una manada”, dijo Malassis y De la Mata completó: “sería, inclusive irracional, hacer acusaciones de grupos o manadas que no existen o no se pueden comprobar”.

El magistrado Infante, el ultimo de los cinco inconformes que se manifestó, exhortó al pleno cuidar las formas, “más a usted presidente que es la cara del Tribunal”.

Este último reproche hizo explotar a Vargas quien, en un tono retador, aclaró nuevamente que su expresión se refirió a que él no vota con nadie y que sus votaciones no pueden ser utilizadas para decir que vota en bloque.

“Si no ha quedado clara la aclaración, le pediría que vaya a la versión estenográfica”, dijo y agregó: “También, por favor, evitemos seguir haciendo algo o generando un tema donde no lo hay… y le pediría a usted que respete y me respete, porque también creo que tengo derecho a pronunciarme”, concluyó.

Los magistrados inconformes, son los mismos que han manifestado reiteradamente su desacuerdo con el presidente Vargas, e incluso, lo han acusado de intentar vulnerar su independencia.