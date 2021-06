‘Trato de ser un eficiente servidor público, el 2024 está muy lejos’, dice Ebrard por L12

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que se encuentra en la mejor disposición de colaborar con las autoridades pertinentes respecto a la investigación del desplome que afectó a la Línea 12 del metro.

“Lo que compartí el día de ayer miércoles (a través de Twitter) es lo que tengo que informar, es una obra muy grande en el participaron muchos cuerpos técnicos, (por ahora ya vimos el informe preliminar que presentó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum) y vamos a ver cómo evoluciona todo esto”, dijo.

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre si este incidente afecta sus aspiraciones a la presidencia en 2024, Ebrard puntualizó que actualmente se encuentra concentrado en su trabajo.

“Para mi ese tema (buscar la presidencia en 2024) está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede, (actualmente) no me anima o no es de mis tareas (en las que pienso), siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis (actuales) acciones, pero yo trato de ser y he sido un servidor público eficiente”, indicó.

Agregó que el 2024 está muy lejos aún en el horizonte, y que hoy solo tiene como prioridad “cumplir con lo que hay que cumplir”.

Explicó que hasta el momento, no le han solicitado acudir a declarar a ninguna parte pero que, en caso de requerirse, está dispuesto a hacerlo.