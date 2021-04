Qué deberá AMLO a Salgado Macedonio para respaldarlo pese a reclamos de mujeres: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, criticó este miércoles que Morena haya enviado “a su títere, el salvaje de Félix Salgado Macedonio, a tomar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE)”, cuando este organismo debe ser respetado.

Sostuvo que es inaceptable que el partido en el Poder y el propio Gobierno federal critiquen el actuar de las instituciones que los llevaron a ganar las elecciones del 2018.

“Quién sabe qué le deba el presidente de la República a Félix Salgado Macedonio que, a pesar de los costos, a pesar de los reclamos de tantas y tantas mujeres en el país, lo querían sostener como candidato”, expresó.

Tras celebrar la cancelación del registro del aspirante al Gobierno de Guerrero, dijo que Morena debería tener vergüenza de haber impulsado a un violador que en lugar de estar afuera del INE, tendría que estar tras las rejas.

Además, felicitó a los consejeros por no dejarse amedrentar y convocó a fortalecer esta institución que se ha comportado conforme a la ley.

“Salgado Macedonio no debería estar afuera del INE o afuera del TRIFE (TEPJF) debería estar en la cárcel porque tiene varias acusaciones de violación y Morena debería tener vergüenza de haber propuesto de candidato a un violador”, subrayó.

De visita en Tabasco, le recordó a López Obrador que es Jefe del Poder Ejecutivo y no líder de un partido político, por lo que debe tener claro que “el verdadero atentado a la democracia” es que desde su puesto ataque a un órgano autónomo.

“Que no aspire, que no tenga la tentación el Gobierno federal de controlar al instituto, que no nos quieran regresar 30 años atrás, es un órgano autónomo, ciudadano y sus resoluciones, nos gusten o no, se deben acatar”, finalizó.