Raymundo Riva Palacio y Salvador Camarena, entre las 5 columnas más leídas de la semana

Esta semana que está por concluir, los lectores de El Financiero gustaron de estas cinco columnas que fueron las más leídas del 5 al 9 de abril de 2021. Sobresalen las opiniones de nuestros analistas Raymundo Riva Palacio, Salvador Camarena y Lourdes Mendoza.

¿Washington está metiendo presión al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿La campaña de vacunación de la actual administración ha comenzado a desinflarse? ¿Existen temores en Palacio nacional por las elecciones para gobernador en junio próximo? Esto y más encontrarás a continuación en estas columnas.

1. Aprietan a López Obrador

La estrategia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no será construir puentes con el gobierno de Joe Biden, sino radicalizar la agenda, afirma Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal. Señala que al tabasqueño ya no le está gustando lo que ve en Washington y lo ha demostrado.

“Esta estrategia, descrita por colaboradores de López Obrador, nace del odio que tiene contra los demócratas, porque considera que les gusta entrometerse en los asuntos internos de otros países y que temas como el de derechos humanos son invención de ellos. Que una vez más se deje llevar por el hígado, no es una sorpresa”, dice.

2. Timan a López Obrador

La campaña de vacunación contra el COVID-19 tuvo un gran impacto en la población durante su arranque, pero ha comenzado a desinflarse, escribe Raymundo Riva Palacio. Afirma que las vacunas, cuya estrategia de aplicación se montó sobre la maquinaria político-electoral que se maneja desde Palacio Nacional, pierde vapor en el arranque de las campañas electorales.

“Hasta el momento, López Obrador ha logrado mitigar el impacto negativo de una campaña de vacunación que se encuentra muy lejos de sus metas originales, y que sigue teniendo problemas en el suministro –por razones propias y externas– y en el diseño de aplicación, que es un desorden”.

3. Temores electorales en Palacio Nacional

Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni sus principales operadores políticos están viendo el horizonte tan claro en Guerrero y Nuevo León, comenta Raymundo Riva Palacio. La certeza de barrer en las elecciones para gobernador en junio ha desaparecido en Palacio Nacional, dice.

“En el círculo político íntimo de López Obrador hay dudas crecientes sobre si la decisión del Presidente de sacrificar a Tatiana Clouthier, la candidata que quería Morena en Nuevo León, fue acertada, y si Félix Salgado Macedonio, en caso de concretarse su candidatura y eventual gobierno en Guerrero, siga respondiendo a las instrucciones del Presidente”. escribe.

4. Un Presidente que ataca mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una misión en todas sus conferencias matutinas: que hablen de él, aunque no fuera para bien, escribe Salvador Camarena en su columna La Feria. Así que el dirá lo que haga falta para lograr que le repliquen, le ataquen, le citen, le celebren o le desmientan, comenta.

“Dominada la impostación, el qué del mensaje es harto sencillo. Andrés lo sabe bien. El juego se trata de que lo que él diga ocupe el mayor espacio mediático durante tanto tiempo como sea posible. Ya sean sus palabras exactas, alguna paráfrasis de las mismas y, por supuesto, hasta la ridiculización de sus dichos es no sólo bienvenida, sino deseada. Todo menos el vacío”.

5. Hay tiro en la CDMX

En su columna Sobremesa, Lourdes Mendoza afirma que la disputa por las alcaldías de la Ciudad de México estará más intensa que nunca, ya que dice que en enero Morena tenía 48 por ciento de intención de voto y hoy tiene entre 30 y 32 por ciento. La alianza Va por México, entre el PAN-PRI-PRD anda fuerte en varias demarcaciones, señala.

“Leído lo anterior, sólo podemos decir: ¡Qué razón tenía Andrés! No, obvio, no hablo de Ya Saben Quién, sino de lo que me dijo Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad y que publiqué el viernes 15 de enero en la columna titulada ‘La CDMX, en riesgo por Sheinbaum’”, escribe.