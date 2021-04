López Obrador anuncia que se vacunará en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció este viernes que se vacunará contra el COVID-19 en Palacio Nacional.

“Con la llegada de vacunas, los que no asistieron por alguna razón (a vacunarse) pueden hacerlo y darles más seguridad, por eso yo me voy a vacunar aquí, para decirle a mis compañeros veteranos que no hay problema”, sostuvo el mandatario.

Ante un porcentaje de la población que no quiso inmunizarse, consideró que esto sucede por desinformación y adelantó que la próxima semana revisarán (lo de su inoculación) a fin de generar confianza entre los adultos mayores y enviar un mensaje de que “sí debemos vacunarnos, sí protege y ayuda”, dijo.

Esta mañana arribó un nuevo cargamento de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, el cual trae consigo un total de 327 mil 600 dosis.

De esta manera, afirmó que con la llegada del nuevo embarque “ya tenemos suficientes para concluir la protección a todos los adultos mayores. Hay suficientes dosis para que alrededor del día 20 de este mes se concluya con la vacunación para este sector con una dosis”.