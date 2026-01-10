Así es el ‘avión del juicio final’ de Donald Trump que fue visto en Los Ángeles

Así luce el Avión del Juicio final que transportaría a Trump en caso de ataque nuclear sobre Estados Unidos.

La aeronave presidencial estadounidense conocida como Doomsday Plane, o “avión del juicio final”, fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles el jueves 8 de enero.

Diversas plataformas retomaron el hecho y usuarios de redes sociales especularon sobre el significado del aterrizaje de este avión en la ciudad de California.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos señala que el avión Boeing E-4B tiene la misión de funcionar como centro aéreo de comando, control y comunicaciones durante una emergencia nacional. Este rol incluye escenarios extremos, como un ataque nuclear contra territorio estadounidense.

¿Cuáles son las características del avión del juicio final?

La aeronave se divide en seis áreas: centro de comando, sala de conferencias, sala de reuniones, área de operaciones, área de comunicaciones y zona de descanso.

En el E-4B pueden viajar el presidente en turno, el secretario de Defensa y su personal, con el objetivo de mantener la continuidad del mando incluso fuera del territorio continental. La capacidad máxima es de 111 personas, entre tripulación de la Fuerza Aérea y personal autorizado.

El avión del juicio final de EU tiene la capacidad de reabastecimiento en el aire y una autonomia de 12 horas de vuelo. (Fuerza Aérea de EU)

“El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea es el único administrador de recursos de la Fuerza Aérea para el E-4B y proporciona apoyo a la tripulación, mantenimiento, seguridad y comunicaciones”.

¿Qué puede soportar el Doomsday Plane?

De acuerdo con información pública del Departamento de Defensa, el E-4B cuenta con protección contra pulsos electromagnéticos y un sistema eléctrico diseñado para operar con equipos electrónicos avanzados.

Además, incorpora blindaje contra efectos nucleares y térmicos, lo que lo convierte en una aeronave preparada para operar en escenarios de desastre mayor.

El avión puede permanecer en el aire hasta 12 horas de forma continua, con la posibilidad de reabastecimiento en vuelo, lo que extiende de manera considerable su tiempo de operación sin necesidad de aterrizar.

El E-4B evolucionó a partir del modelo E-4A, en servicio desde finales de 1974. El primer E-4B se entregó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en enero de 1980.

El Doomsday Plane mantiene operaciones constantes y un estado de alerta permanente para brindar apoyo directo al presidente y al secretario de Defensa. No existe información pública que confirme si estos desplazamientos dentro del territorio estadounidense siguen rutas o frecuencias específicas.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el motivo por el cual la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles.