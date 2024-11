Se fue a la lona: Reportan fallas de Netflix previo a la pelea Mike Tyson vs Jake Paul

¡No es tu internet! A pocos minutos de que empezar la pelea estelar de esta noche entre Mike Tyson y Jake Paul, usuarios reportaron fallas en la plataforma de streaming Netflix, encargada de la transmisión.

Decenas de personas denunciaron a través de X que no podían visualizar el encuentro desde el AT&T Stadium entre ambos pugilistas debido a lo que parece ser una caída de los servidores de Netflix.

“Se cayó Netflix, es difícil también para el streaming en medio de 80,000 personas, la alta definición cuesta.”, comentó una persona en la red social.

Otro más escribió: “@NetflixLAT no fue KO es la caída de Netflix ante la pelea. No aguanto ni la pelea coestelar. Era de venirse ver eso, no iba a dar bastó los servidores.”

De acuerdo con el sitio Downdetector, en las últimas horas, los usuarios han reportado problemas de conexión con Netflix.

En capturas compartidas por espectadores, se puede ver un mensaje de error en los televisores: “Hubo un problema al reproducir este elemento. Reinténtalo más tarde o selecciona otro elemento”.

En un evento deportivo parece que la caída de @NetflixLAT es completamente inminente y estos servidores no están preparados para emitir en vivo ante un evento completamente importante. Todo mal señores. https://t.co/ZYh2Bz32la — Jorge M. Costa (@Jorge_MCosta) November 16, 2024

En otras imágenes compartidas por usuarios, solo se observa que la carga tarda mucho y no llega al 100% para lograr ver la transmisión.

Pese a estos problemas, otras personas aseguran no tener problemas para ver la pelea de esta noche.

En el enlace al Centro de Ayuda de Netflix, la empresa incluso informa que la plataforma está funcionando correctamente: “En estos momentos no estamos experimentando ninguna interrupción en nuestro servicio de streaming”.

Paul vs. Tyson, el asalto de Netflix al deporte en directo

Una pelea tan mediática como polémica. Su primer gran ensayo de retransmisión deportiva en directo. El combate de Jake Paul contra Mike Tyson marca una de las grandes apuestas de Netflix para este año y también un nuevo paso en la feroz puja del ‘streaming’ por los derechos deportivos.

El AT&T Stadium de los Dallas Cowboys será esta noche uno de los focos deportivos a escala global, pero en esta ocasión no lo será por la NFL.

En ese estadio con capacidad para 80 mil personas se celebrará el combate entre Jake Paul y Mike Tyson en una velada de boxeo que también contará con la pelea entre la puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor y que se emitirá en directo en todo el mundo a través de Netflix.

Tanto Paul como Tyson, por razones diversas en cada caso, son dos figuras muy polémicas y su cara a cara llega rodeado de controversia, entre otros motivos, por la diferencia de edad (27 años y 58) y por la preocupación por la salud de Tyson, quien ya sufrió una úlcera en verano que obligó a retrasar la pelea al 15 de noviembre.

Con todo ello, ¿qué hace una plataforma como Netflix involucrada en un espectáculo deportivo de semejante envergadura?

Mike Tyson Mike Tyson se enfrenta a Jake Paul en un combate exclusivo de Netflix. (Foto: X @jakepaul)

Hubo un tiempo en el que el ‘streaming’ prácticamente ignoraba el deporte en directo, algo que en Estados Unidos seguía principalmente en manos de la televisión por cable tradicional, y quizá solo se acercaba al contenido deportivo a través de documentales o de propuestas de ficción.

Pero ahora la situación no tiene nada que ver.

“El año pasado decidimos apostar a lo grande por el directo para aprovechar el público masivo en comedia, ‘reality’, deportes y más”, explicó en un comunicado en mayo Bela Bajaria, directora jefe de contenidos en Netflix.

“No hay eventos en directo que sucedan cada año, de deportes o de cualquier tipo, que se comparen con el público que atrae la NFL”, añadió.

La ejecutiva de Netflix se refería así a un ambicioso, elocuente y nada barato movimiento de Netflix, que este 25 de diciembre emitirá dos partidos de la NFL en la jornada especial de Navidad: nada menos que un Pittsburgh Steelers-Kansas City Chiefs seguido de un también espectacular Houston Texans-Baltimore Ravens.

Hace no tanto resultaba impensable que Netflix se atreviera con espectáculos deportivos de primera magnitud en directo. De hecho, hace justo un año la plataforma se estrenó con un muy modesto evento deportivo en vivo llamado ‘The Netflix Cup’ que mezclaba a pilotos de la Fórmula 1 con golfistas de la PGA.

Con información de EFE.