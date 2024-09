Gobierno de Biden refuerza lucha contra injerencia rusa en las elecciones: ¿Qué medidas están tomando?

El gobierno de Biden confiscó sitios web operados por el Kremlin y acusó a dos empleados de medios estatales rusos en su esfuerzo más amplio hasta el momento para contrarrestar lo que dice son intentos rusos de difundir desinformación antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Las medidas, que además de acusaciones formales también incluyeron sanciones y restricciones de visas, representaron un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos apenas unas semanas antes de las elecciones de noviembre, para desbaratar una amenaza persistente de Rusia, que los funcionarios estadounidenses han advertido desde hace tiempo que tiene el potencial de sembrar discordia y crear confusión entre los votantes.

Washington ha dicho que Moscú, según los funcionarios de inteligencia, tiene una preferencia por el republicano Donald Trump y sigue siendo la principal amenaza para las elecciones, incluso mientras el FBI continúa investigando un ataque informático realizado por Irán este año Este tuvo como blanco las campañas presidenciales de ambos partidos políticos.

“El mensaje del Departamento de Justicia es claro: no toleraremos los intentos de los regímenes autoritarios de explotar nuestros sistemas democráticos de gobierno”, dijo el Fiscal General Merrick Garland.

Un caso penal revelado por el Departamento de Justicia acusa a dos empleados de RT, una empresa de medios de comunicación estatal rusa, de financiar de forma encubierta a una empresa de creación de contenidos con sede en Tennessee con casi 10 millones de dólares para publicar vídeos en inglés en plataformas de redes sociales como TikTok y YouTube con mensajes a favor de los intereses y la agenda del gobierno de Rusia, incluso sobre la guerra en Ucrania.

Los casi 2 mil vídeos publicados por la empresa han obtenido más de 16 millones de visitas sólo en YouTube, dijeron los fiscales.

Los dos acusados, Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Están prófugos. No quedó claro de inmediato si contaban con abogados.

El Departamento de Justicia dice que la compañía no reveló que fue financiada por RT y que ni ella ni sus fundadores se registraron como lo exige la ley, como agente de un principal extranjero.

¿Qué se sabe de la empresa que difundió el video?

Aunque la acusación no menciona el nombre de la empresa, la describe como una firma de creación de contenidos con sede en Tennessee, con seis comentaristas y un sitio web que se identifica como “una red de comentaristas heterodoxos que se centran en cuestiones políticas y culturales occidentales”.

Esa descripción coincide exactamente con Tenet Media, una empresa en línea que aloja videos hechos por conocidos influencers conservadores como Tim Pool, Benny Johnson y otros. Pool y Johnson no respondieron a un mensaje en busca de comentarios.

Los programas de Tenet Media de los últimos meses han presentado invitados conservadores de alto perfil, entre ellos la copresidenta del RNC Lara Trump, el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy y la candidata al Senado de Estados Unidos, Kari Lake.

En la otra acción, los funcionarios anunciaron la confiscación de 32 dominios de Internet que eran utilizados por el Kremlin para difundir propaganda rusa y debilitar el apoyo mundial a Ucrania. Los sitios web estaban diseñados para parecer auténticos sitios de noticias, pero en realidad eran falsos, con personajes falsos de redes sociales diseñados para parecer que pertenecían a usuarios estadounidenses.

Aunque el Departamento de Justicia no identificó a qué candidato en particular se pretendía impulsar la campaña, las notas de estrategia interna publicadas el miércoles dejan claro que Trump y su campaña eran los beneficiarios previstos.

La propuesta de un proyecto de propaganda afirma que uno de sus objetivos es asegurar la victoria de un candidato que actualmente está fuera del poder y aumentar el porcentaje de estadounidenses que creen que Estados Unidos ha estado haciendo demasiado para apoyar a Ucrania. El presidente Joe Biden ha apoyado firmemente a Ucrania durante la invasión rusa.

Las agencias de inteligencia ya habían acusado a Rusia, que durante las elecciones de 2016 lanzó una campaña masiva de influencia e interferencia extranjeras en nombre de Trump, de utilizar la desinformación para tratar de interferir en las elecciones de este año. Las nuevas medidas muestran la profundidad de las preocupaciones de Estados Unidos y señalan acciones legales contra los sospechosos de estar involucrados.

“El anuncio de hoy pone de relieve hasta qué punto llegan algunos gobiernos extranjeros a socavar las instituciones democráticas estadounidenses”, afirmó el Departamento de Estado. “Pero estos gobiernos extranjeros también deberían saber que no toleraremos que actores extranjeros malignos interfieran y socaven intencionalmente unas elecciones libres y justas”.

El Departamento de Estado anunció que estaba tomando medidas contra varios empleados de medios de comunicación estatales rusos, designándolos como “misiones extranjeras” y ofreciendo una recompensa en efectivo por información proporcionada al gobierno de Estados Unidos sobre la interferencia electoral extranjera.

También dijo que estaba añadiendo a la empresa de medios Rossiya Segodnya y sus subsidiarias RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly y Sputnik a su lista de misiones extranjeras. Eso requerirá que se registren ante el gobierno de Estados Unidos y revelen sus propiedades y personal en el país.

¿Rusia, la mayor amenaza para las elecciones en EU?

En un discurso pronunciado el mes pasado, la fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo que Rusia seguía siendo la mayor amenaza a la integridad electoral, acusando al presidente ruso Vladímir Putin y a sus representantes de “apuntar a grupos demográficos específicos de votantes y a votantes de estados clave en un esfuerzo por manipular los resultados de las elecciones presidenciales y del Congreso”. Rusia, dijo, estaba “decidida a cooptar a estadounidenses involuntarios en las redes sociales para impulsar narrativas que promuevan los intereses rusos”.

El jueves expresó algo similar al decir en un evento del Instituto Aspen en Washington que la amenaza de la influencia extranjera es más diversa y agresiva que en años anteriores.

“Son más diversas y agresivas porque involucran a más actores de más países que nunca antes vistos, que operan en un mundo más polarizado que nunca antes visto, todo impulsado por más tecnología y acelerado por la tecnología, como la IA, y eso es lo que hemos expuesto en las acciones de aplicación de la ley que tomamos hoy”, dijo.

¿Cuál han sido los ataques de Rusia a las elecciones de EU?

Gran parte de la preocupación en torno a Rusia se centra en los ciberataques y las campañas de desinformación diseñadas para influir en las elecciones de noviembre.

Las tácticas incluyen el uso de medios estatales como RT para difundir mensajes y contenidos antiestadounidenses, así como redes de sitios web falsos y cuentas en las redes sociales que amplifican las afirmaciones y las inyectan en las conversaciones en línea de los estadounidenses. Por lo general, estas redes se aprovechan de temas políticos polarizadores como la inmigración, el crimen o la guerra en Gaza.

En muchos casos, los estadounidenses pueden no tener idea de que el contenido que ven en línea fue originado o amplificado por el Kremlin.

“Rusia está adoptando una estrategia que involucra a todo el gobierno para influir en las elecciones, incluida la carrera presidencial”, dijo un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional este verano durante una reunión informativa. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas establecidas con esa oficina.

Los grupos vinculados al Kremlin están contratando cada vez más empresas de marketing y comunicaciones dentro de Rusia para externalizar parte del trabajo de creación de propaganda digital y al mismo tiempo cubrir sus huellas, dijeron los funcionarios durante la reunión informativa con los periodistas.

Dos de esas empresas fueron objeto de nuevas sanciones estadounidenses anunciadas en marzo. Las autoridades afirman que las dos empresas rusas crearon sitios web falsos y perfiles en las redes sociales para difundir desinformación del Kremlin.

Sin embargo, el objetivo final es lograr que los estadounidenses difundan desinformación rusa sin cuestionar su origen. Las personas tienen muchas más probabilidades de confiar y volver a publicar información que creen que proviene de una fuente nacional, dijeron los funcionarios. Los sitios web falsos diseñados para imitar a los medios de comunicación estadounidenses y los perfiles de redes sociales generados por inteligencia artificial son solo dos métodos.

Los mensajes dejados en la Embajada de Rusia no fueron respondidos de inmediato.