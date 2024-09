IA en bancos debe ser mejor supervisada

Todo mundo habla de las maravillas de la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio drástico que tendrá en la vida diaria de todos nosotros, pero en el sector bancario las alertas deben estar doblemente encendidas.

El tema de la IA y su uso en el sector financiero puede ser muy positivo, ahí hay casos claros de impactos benéficos, que ayudan a que más personas se integren de manera formal al sistema bancario. No hay banco que no haya hecho uso de ella.

Sin embargo, también en el otro lado de la moneda, es importante que los supervisores del sector financiero estén al tanto del uso de la IA, y junto con los bancos en todo el mundo entiendan su impacto.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), que dirige Agustín Carstens, ha enfatizado que el uso y avance de esta tecnología merece una atención especial de todos.

Los supervisores deben tratar de identificar las formas en que pueden aumentar sus propias capacidades y funciones con IA e ir por contratar y actualizar a personal en áreas como la ciencia de datos, el desarrollo de modelos para seguir el ritmo de los últimos avances tecnológicos, algo que, en el caso de México, por momentos se ve complicado debido al recorte de los gastos que han tenido todas las dependencias.

Julio Carranza (Especial)

Y es que está claro, que a mayor uso de tecnología, más riesgos y retos, como el aumento de los riesgos cibernéticos y el fraude digital sofisticado, tema que ha ido en aumento en todo el mundo, y en nuestro país, el uso del fraude digital basado en ingeniería social sigue en aumento, sin que los esfuerzos hechos por la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Julio Carranza, se traduzcan en una reducción de ese problema.

El uso de la IA para fraude y para perjudicar a los usuarios de la banca, puede ser también una realidad, y también en ese lado de la moneda, todos deben poner atención.

Energías sostenibles en Sonora

Las empresas de autopartes de todo el mundo siguen teniendo en México su principal mercado, ya que las grandes cadenas de proveeduría del sector automotor están instaladas en varias partes del país.

Alfonso Durazo (Especial)

Una de ellas es la nueva planta de Kyungshin, empresa surcoreana de autopartes, que con una inversión de 11 millones de dólares se espera genere más de mil 300 empleos directos, y fue inaugurada en Ciudad Obregón, en Sonora, entidad que es gobernada por Alfonso Durazo.

En el estado diseñaron El Plan Sonora de Energías Sostenibles para la atracción de inversiones millonarias, como la de Kyungshin, buscando que sea la entidad con más proyectos de energía en la administración de Durazo.

Anote que hay una gran cantidad de proyectos como la planta de licuefacción de gas Saguaro Energía de México Pacific Limited, en Puerto Libertad, con una inversión de 15 mil millones de dólares. En el mismo Puerto Libertad, el Parque Solar Akin, con 390 mil paneles solares para generar 130 MW, así como el Parque Solar Tastiota, en Hermosillo, con 298 mil 500 paneles solares, en una superficie de 400 hectáreas. Y todo indica, esto seguirá creciendo.

Nuevos aires en la ABM

Regina García Cuéllar (Especial)

En la Asociación de Bancos de México (ABM) todo indica que llegarán pronto nuevos aires a la dirección general, pues se perfila la entrada de Regina García Cuéllar, quien sustituirá a Juan Carlos Jiménez, quien estuvo al frente durante varios años en esa posición, y que en la pasada Convención Bancaria en Acapulco se despidió.

García Cuéllar es ampliamente conocida en el sector financiero, es licenciada en economía por el ITAM y estuvo también en la Secretaría de Hacienda.

También fue incluida en la lista “The 50 Women to Watch for Boards”, que tiene como objetivo fomentar la igualdad de género y la diversidad en los consejos de administración corporativos, a través de la creación de un canal dedicado a mujeres preparadas para ocupar puestos en los directorios, algo que sin duda le hace falta trabajar y avanzar más a los banqueros en México.

La sorpresa de la Estación Santa Fe

Sólo han pasado dos días, en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno de la Ciudad de México pusieron en marcha una estación más del Tren Interurbano México-Toluca y la afluencia de usuarios ha puesto a más de uno con cara de sorpresa.

Resulta que con la apertura de la estación de Santa Fe, que como todos sabemos, tuvo un largo proceso para poder operar, en sólo dos días pasó a 20 mil usuarios moviéndose por el Tren, antes de esa estación el movimiento era en promedio de 10 mil usuarios en toda la línea.

Los primeros datos arrojan que en dos días sean más de 14 mil usuarios los que han entrado por esa estación y todo indica que de seguir la tendencia y en cuanto se haga más familiar el uso de este medio de transporte que une al Estado de México con la ciudad, y que pasa por Toluca, Metepec y Lerma, se convierta en uno de los más utilizados por los miles de personas de esa entidad que vienen a trabajar a la ciudad.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.