Harris vs. Trump: ¿Cuáles son las diferencias entre sus propuestas en materia de impuestos?

Trump ha propuesto no gravar las propinas pagadas a los trabajadores ni los ingresos de la Seguridad Social. (AP).

Donald Trump apuesta a que los estadounidenses anhelan billones de dólares en recortes de impuestos, y que el crecimiento será tan fantástico que no valdrá la pena preocuparse por los déficits presupuestarios.

En resumen, espera que la mayoría de los análisis económicos de sus ideas estén totalmente equivocados.

La vicepresidenta Kamala Harris cree que las grandes corporaciones y los ultrarricos deberían pagar más impuestos, y quiere utilizar esos ingresos para ayudar a impulsar la construcción de 3 millones de viviendas y ofrecer exenciones fiscales a los padres.

Ella espera implementar el tipo de políticas que el presidente Joe Biden no ha podido lograr de manera duradera.

Los dos candidatos presidenciales están aprovechando la semana previa al debate para afinar sus mensajes económicos sobre quién podría hacer más por la clase media. Harris hablará de sus planes políticos el miércoles en Portsmouth, New Hampshire, mientras que Trump hablará en el Club Económico de Nueva York el jueves.

Históricamente, la economía ha sido un tema dominante en las elecciones presidenciales. En una encuesta realizada en agosto por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs, Trump obtuvo un resultado ligeramente mejor en materia económica: el 45 por ciento dijo que él la manejaría mejor y el 38 por ciento dijo que Harris lo haría.

¿Cómo quieren ayudar Harris y Trump a la clase media?

Hay mucho en juego en este enfrentamiento porque el ganador de las elecciones de noviembre podría reescribir gran parte del código tributario federal el próximo año, cuando expirarán partes de los recortes de impuestos de Trump de 2017.

Trump y Harris tienen diferentes formas de intentar ayudar a la clase media.

El expresidente republicano considera que los recortes de impuestos para las empresas y los ricos son esenciales para promover más inversiones, y quienes lo asesoraron anteriormente dijeron que el crecimiento promedio superaría el 3 por ciento.

Eso sí, el crecimiento económico general nunca llegó al 3 por ciento anual cuando Trump era presidente. Pero entre 2018 y 2019, el ingreso familiar promedio aumentó en 5 mil 220 a 78 mil 250 dólares ajustados a la inflación, según la Oficina del Censo.

“Lo que le digo a la gente todo el tiempo es que las políticas de Trump fueron diseñadas para aumentar los salarios de la clase media, relocalizar y reindustrializar”, dijo Joseph LaVorgna, un economista que trabajó en la Casa Blanca de Trump. “La intención es aumentar los salarios”.

Por el contrario, Harris quiere mejorar la promesa de la propiedad de una vivienda para la clase media y aliviar los altos costos de la paternidad. También quiere exenciones fiscales para los emprendedores.

Es un mensaje destinado a demostrar que Harris puede abordar el problema de los precios en un momento en que la gente todavía se está recuperando de una inflación que se disparó a un máximo de cuatro décadas en 2022.

Los compradores de vivienda por primera vez podrían recibir 25 mil dólares en asistencia para el pago inicial que se combinaría con políticas más amplias para alentar la construcción de 3 millones de viviendas adicionales en cuatro años. Los nuevos padres podrían obtener un crédito fiscal de 6 mil dólares en un crédito fiscal ampliado por hijo.

“Cuando los estadounidenses de clase trabajadora y media tienen la oportunidad de ganar más, crear un negocio, comprar una casa y ascender en la escala económica, eso fortalece nuestra economía y nos ayuda a crecer”, dijo Brian Nelson, asesor de Harris.

Sin impuestos en las propinas y la seguridad social

Trump ha propuesto no gravar las propinas pagadas a los trabajadores ni los ingresos de la Seguridad Social.

Harris ha apoyado la idea de no gravar las propinas de los trabajadores. Como señaló Ernie Tedeschi, del Laboratorio de Presupuesto de Yale, es poco probable que excluir las propinas de los impuestos proporcione un gran impulso económico, incluso si algunas personas se sienten mejor. Señaló que solo el 2.5 por ciento de los trabajadores reciben propinas y que muchos no ganan suficiente dinero como para deber impuestos sobre la renta al gobierno federal.

Trump también excluiría los pagos de la Seguridad Social de los impuestos, lo que podría costar 1.2 billones de dólares en 10 años.

El riesgo es que esos impuestos ayuden a financiar la Seguridad Social. Sin esos ingresos, el programa no podría pagar los beneficios completos a partir de 2033, o dos años antes de lo previsto actualmente, según un análisis de Brendan Duke, director sénior de política económica del Center for American Progress, un grupo de expertos liberal.

¿Qué propuestas tienen Trump y Harris sobre las tarifas?

Por mucho que Trump hable de recortes de impuestos, también querría implementar un aumento masivo de estos, cobrando aranceles más altos a las importaciones para generar empleo.

¿A cuánto ascendería el arancel? Nadie lo sabe con certeza. Trump ha propuesto un arancel amplio del 10 por ciento, pero en un evento celebrado en agosto en Carolina del Norte sugirió que podría llegar al 20 por ciento. Para los productos chinos, le gustaría un impuesto de entre el 60 por ciento y el 100 por ciento.

El republicano insiste en que sus aranceles no aumentarían la inflación, pero el objetivo del impuesto es encarecer las importaciones para que se produzcan más manufacturas en el país. La campaña de Harris dice que la clase media se enfrentaría a una mayor carga impositiva, ya que el arancel del 20 por ciento aplicado en general costaría a un hogar típico 4 mil dólares anuales.

La campaña de Trump no respondió a preguntas sobre cómo funcionarían los aranceles. Si el objetivo es recuperar empleos del exterior, presumiblemente los aranceles se implementarían gradualmente para que los empleos de manufactura pudieran regresar a Estados Unidos. Pero si el objetivo es aumentar los ingresos, entonces se implementarían de inmediato.

Trump no tiene miedo a la deuda

No está claro que Trump pueda financiar sus ambiciosos recortes de impuestos. Quiere extender las disposiciones que expiran de su reforma fiscal de 2017.

Ha lanzado la idea de reducir la tasa impositiva corporativa del 21 por ciento al 15 por ciento, además de no aplicar impuestos sobre las propinas y los ingresos de la Seguridad Social. El costo estimado es cercano a los 6 billones de dólares, pero podría ser más alto. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estima que habrá 22 billones de dólares de déficit durante la próxima década sin que se extienda la reforma fiscal.

El crecimiento no parece compensar el costo. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable examinó los análisis económicos y concluyó que la ampliación de los recortes impositivos por parte de Trump no tendría prácticamente ningún impacto en el crecimiento general durante diez años debido a la deuda adicional.

“La agenda general no parece ser tan pro-crecimiento”, dijo Marc Goldwein, vicepresidente senior y director senior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Harris es más cautelosa con los déficits

Según la campaña de Harris, todos sus planes de gasto serían financiados. Los funcionarios de su campaña han sugerido que sus fuentes de ingresos reflejarían en gran medida la propuesta presupuestaria de Biden para 2025.

Sin embargo, el modelo presupuestario de Penn Wharton estima que sus políticas sumarían 2.3 billones de dólares al gasto. Pronostica que su plan de aumentar la tasa impositiva corporativa al 28 por ciento produciría 1.1 billones de dólares en ingresos fiscales. Pero el grupo no incluyó otras propuestas, como gravar las ganancias de ingresos no realizadas de personas con un patrimonio de 100 millones de dólares o más, ya que no hay suficientes detalles para producir una cifra precisa. Tampoco incluyó otros aumentos de ingresos.

El modelo presupuestario de Penn Wharton sugiere que los planes de Harris dañarían el crecimiento más que los de Trump hasta 2034, aunque excluyó sus aranceles propuestos del análisis.

La verdadera diferencia del plan es cómo cambiarían las cargas fiscales a partir de 2026.

Según los planes de Trump, una persona que se encuentre en el 0.1 por ciento de los que más ganan recibiría, después de impuestos, un ingreso promedio de 376.910 dólares más, mientras que el 20 por ciento más pobre recibiría tan solo 320 dólares más.

Las políticas de Harris reducirían los ingresos promedio del 0.1 por ciento más rico en 167 mil 225 dólares, pero el 20 por ciento más pobre recibiría 2 mil 355 dólares más en ingresos y beneficios.

“En términos más generales, tanto Harris como Trump están provocando que la trayectoria de la deuda aumente incluso más rápido que el ritmo acelerado que impone la ley actual”, dijo Kent Smetters, director de la facultad del Modelo Presupuestario de Penn Wharton.