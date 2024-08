¿Miedo a ser detenido? Esta sería la razón por la que Putin no vendrá a toma de posesión de Sheinbaum

¿Habrá una silla vacía en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum? Es poco probable que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acepte la invitación de la presidenta electa de México para el próximo 1 de octubre.

Así lo aseguró Genaro Beristain Aguilar, maestro en Estudios Internacionales por la UNAM, en entrevista con El Financiero, quien agregó que la inasistencia de Vladimir Putin a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum no respondería a la orden de la Corte Penal Internacional (CPI) de detenerlo sino por la seguridad del mandatario ruso.

“Dudo que Vladimir Putin vaya a salir de su país, no por el hecho de que pueda ser arrestado, sino porque en las condiciones de seguridad actuales podría sufrir un atentado, al estar en un país donde él no controla la seguridad”, consideró.

¿Quién podría tomar el lugar de Vladimir Putin en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum?

Beristain Aguilar, también especialista en conflictos internacionales, guerras y terrorismo, considera que es posible que Putin envié al secretario de Defensa de Rusia, Serguéi Víktorovich Lavrov, como su representante.

“Vladimir Putin se mantendrá en su país. Será el secretario, Serguéi Lavrov quien seguramente haga las visitas a nivel internacional”, recalcó.

Explicó que pese a la presión del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y las críticas de Ucrania, que pidió la detención de Putin, Claudia Sheinbaum no va a retirar la invitación al presidente ruso.

“Se vería muy mal la Presidencia de nuestro país si retira la invitación a Putin. La diplomacia mexicana quedaría expuesta con un grado de subordinación ante las presiones de Estados Unidos”, aclaró.

Vladimir Putin tiene una orden de aprehensión en su contra por parte de la Corte Penal Internacional. [Fotografía. EFE]

El especialista considera que la relación bilateral entre México y Ucrania no será afectada, debido a que Ucrania necesita de la ayuda internacional.

“Realmente Ucrania no está en la posibilidad de ponerse delicada. Necesita de la ayuda internacional, principalmente de los países de la OTAN, no le conviene pelearse con terceras naciones porque perdería cualquier tipo de posibles alianzas. Entonces, van a tener que aguantar para no perder el espacio y representación que tiene México a nivel internacional”, concluyó.

¿Por qué hay una orden de aprehensión contra Vladimir Putin?

Desde marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin y a otros integrantes del gobierno ruso, luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

La orden de aprehensión contra Vladimir Putin se solicitó al señalarlo como presunto responsable de crímenes de guerra relativos a la deportación y el “traslado ilegal” de niños de Ucrania.

En respuesta, el Ministerio del Interior de Rusia ordenó la búsqueda y captura a Piotr Hofmanski, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI). Además, hay órdenes de búsqueda y captura contra la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez, y el juez de la CPI, Bertram Schmitt.

El Kremlin aseguró que no reconoce la jurisdicción del tribunal y considera “nula jurídicamente” la orden de arresto contra el jefe del Estado ruso.