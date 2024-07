PERFIL: ¿Quién es Kamala Harris, la demócrata que buscará ser la primera presidenta de EU?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó la candidatura presidencial de cara a las elecciones 2024 en Estados Unidos y mostró su respaldo a Kamala Harris para encabezar la candidatura demócrata en contra de Donald Trump, candidato republicano.

Pese a que aún no cuenta con la designación, Kamala Harris es una de las candidatas más fuertes para ser la abanderada en las elecciones de noviembre próximo en el vecino del norte de México.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump”, escribió Biden en X.

En tanto, este domingo, el republicano Donald Trump, quien sobrevivió a un atentado en su contra hace unos días, dijo a CNN que “Kamala Harris será más fácil de derrotar”.

¿Quién es Kamala Harris y qué cargos ha ocupado en su carrera?

Trayectoria política de Kamala Harris

La favorita para ser nominada por el Partido Demócrata como candidata presidencial tiene 60 años. Nació el 20 de octubre de 1964, en Oakland, California.

Harris nació en el seno de una familia de inmigrantes, ya que su madre, Shyamala Gopalan, científica especializada en cáncer de mama, llegó a Estados Unidos desde la India con 19 años, mientras que su padre, Donald, es proveniente de Jamaica.

¿Qué estudió Kamala Harris?

La trayectoria académica de Kamala Harris incluye un título en Derecho por la Universidad de California y también cuenta con una licenciatura de la Universidad de Harvard.

¿Qué hizo Kamala Harris en California?

En 2010, Harris fue electa como fiscal general de California, donde supervisó al departamento de justicia estatal más grande del país.

Ella se enfrentó a quienes se aprovechaban del pueblo estadounidense y consiguió un acuerdo de 20 mil millones de dólares para los californianos cuyas viviendas habían sido embargadas, así como un acuerdo de mil 100 millones de dólares para estudiantes y veteranos de guerra de los que se había aprovechado una empresa de educación con fines de lucro.

Kamala Harris y su cargo en el Senado de EU

En 2017, Kamala Harris llegó a uno de los cargos políticos más altos de Estados Unidos cuando juró en el Senado.

Desde ese puesto impulsó leyes para luchar contra el hambre, ofrecer reducción de alquileres, mejorar la atención médica materna, ampliar el acceso a capital para las pequeñas empresas, revitalizar las infraestructuras de Estados Unidos y combatir la crisis climática.

“Mi madre me miraba y me decía, ‘Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última’”, aseguró en 2019, la demócrata que ahora cuenta con el respaldo de Joe Biden.

¿Qué logró Kamala Harris como vicepresidenta?

Dos años más tarde, el 20 de enero de 2021, Kamala Harris prestó juramento como vicepresidenta de Estados Unidos, con lo que se convirtió en la primera mujer y primera estadounidense negra y surasiática elegida para este cargo, de acuerdo con el sitio web de la Casa Blanca.

Además, a lo largo de su trayectoria política, Kamala Harris ha encabezado la lucha por la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, la libertad para vivir a salvo de la violencia armada, la libertad de voto y la libertad para beber agua limpia y respirar aire limpio.

Una encuesta reciente de AP-NORC Center for Public Affairs Research reveló que:

Alrededor de 6 de cada 10 demócratas piensan que Kamala Harris haría un buen trabajo en el máximo puesto del país.

Alrededor de 2 de cada 10 demócratas no lo creen así.

Otros 2 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para opinar.

