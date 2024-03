Steven Mnuchin, exsecretario de Trump, hará ‘cooperacha’ para comprar TikTok: ‘Es un gran negocio’

Steven Mnuchin tiene como objetivo comprar TikTok a su empresa matriz china, un día después de que los legisladores de la Cámara aprobaran un proyecto de ley bipartidista que prohibiría la popular aplicación de redes sociales en Estados Unidos.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos ha hablado con posibles coinversores sobre la adquisición de TikTok, dijo en una entrevista con CNBC este jueves, sin dar detalles. Los legisladores estadounidenses están presionando para que se prohíba la aplicación a menos que su propietario, ByteDance, se deshaga de ella, impulsados por preocupaciones sobre la influencia del gobierno chino en el público estadounidense.

Si Mnuchin sigue adelante con la compra, será el segundo acuerdo de alto perfil que logrará este año, después de liderar una inversión de capital de mil millones de dólares en el prestamista de bienes raíces comerciales en problemas New York Community Bancorp. una saga que comenzó en 2020, cuando el expresidente Donald Trump ordenó por primera vez a ByteDance vender sus activos estadounidenses.

No está claro si Mnuchin, que dirige una firma de inversión privada que cuenta con Arabia Saudita entre sus patrocinadores, podrá lograr un acuerdo. El negocio de TikTok en Estados Unidos valdría entre 35 mil y 40 mil millones de dólares, estima Bloomberg Intelligence.

Aunque la firma de inversión de Mnuchin, Liberty Strategic Capital, recaudó alrededor de 2.500 millones de dólares en 2021, la alta valoración significa que todavía necesitaría varios inversores de capital para unirse a cualquier oferta potencial.

“Es un gran negocio”, dijo Mnuchin sobre TikTok en una entrevista con CNBC. “Debería ser propiedad de una empresa estadounidense. Es imposible que los chinos permitan que una empresa estadounidense opere algo como esto en China”. Añadió que la aplicación de redes sociales se reharía en Estados Unidos con tecnología local.

¿Cuál es el plan para que EU posea TikTok?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente el miércoles para aprobar un proyecto de ley que eliminaría efectivamente la aplicación en Estados Unidos a menos que encuentre un nuevo propietario en unos seis meses. Ahora, la aplicación de vídeos cortos utilizada por 170 millones de estadounidenses ha dirigido sus esfuerzos de cabildeo al Senado, donde la aprobación es menos segura.

TikTok tiene la intención de agotar todos los desafíos legales antes de considerar cualquier tipo de desinversión, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.

Los representantes de TikTok no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mnuchin dijo que según su plan, ningún inversor poseería más del 10 por ciento de TikTok, y los inversores existentes tendrían la opción de transferirse a la nueva propiedad. Si bien la estructura de propiedad exacta de TikTok no está clara, el plan podría ser una bendición para las compañías de inversión estadounidenses que compraron ByteDance.

Los inversores institucionales, incluidos Carlyle Group, General Atlantic y Susquehanna International Group, poseen el 60 por ciento de ByteDance; el 20 por ciento es propiedad de la fuerza laboral global de la empresa; un 20 por ciento adicional es propiedad del cofundador chino de la empresa, Zhang Yiming.

Mnuchin cree que el gobierno chino respaldaría una venta de TikTok siempre que no haya transferencia de tecnología.

Como entonces jefe del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, Mnuchin jugó un papel decisivo en las conversaciones durante el intento de Trump de deshacerse de TikTok. En ese momento, Microsoft Corp. había expresado interés en comprar la popular aplicación de vídeo y la ex Twitter, también había explorado una posible oferta.

Oracle finalmente venció una oferta de Microsoft, y Mnuchin ayudó a estructurar los planes para una nueva compañía llamada TikTok Global, en la que Oracle adquiriría una participación minoritaria en la nueva entidad, que tendría su sede en Estados Unidos con una junta independiente aprobada por el gobierno estadounidense. El acuerdo se desvaneció después de que Trump perdiera las elecciones de 2020.

Desde entonces, Trump ha cambiado de rumbo respecto de TikTok y dijo la semana pasada que se opone a los últimos intentos de prohibición.

Otros compradores

Bobby Kotick, ex director ejecutivo de Activision Blizzard Inc., también expresó interés en comprar TikTok, informó el Wall Street Journal . Kotick está buscando socios y en una cena a principios de este mes, planteó la idea a varias personas, incluido el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

La lista de compradores de efectivo o acciones es corta. Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc. estarían en apuros para aprobar la revisión antimonopolio. Es probable que Amazon.com Inc. también lo haga, ya que es un competidor de TikTok Shop. Oracle, el actual socio de protección de datos de TikTok y ex pretendiente, está cargado de deudas por un acuerdo anterior.

Un TikTok privado e independiente también podría funcionar, comprado con un cóctel de efectivo y deuda. La adquisición de Twitter, que incluyó alrededor de un tercio de la deuda en la compra de 44 mil millones de dólares de Elon Musk, es un ejemplo similar reciente.