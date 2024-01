Guerra en Gaza: ‘Israel debe tener control desde el río hasta el mar’, dice Netanyahu

Israel insiste en que debe tener el control en la seguridad de la Franja de Gaza y Cisjordania, territorios de Palestina, en el futuro previsible después de la guerra, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha rechazado que haya un gobierno a cargo de la Autoridad Palestina (ANP) a pesar de los llamamientos de Estados Unidos.

“Cada pedazo de territorio que dejamos se convierte en un lugar desde el cual lanzar un terrorismo terrible contra nosotros. Y por eso debo aclarar que cualquier acuerdo en el futuro, el estado de Israel debe tener el control total del área, desde el río hasta el mar”, apuntó Netanyahu en una sesión informativa.

La frase “Desde el río hasta el mar” proviene de las protestas palestinas para pedir su libertad y autonomía como nación, ha sido utilizada por décadas y ha tomado mayor relevancia desde que volvió a escalar el conflicto regional en octubre pasado. Israelíes y pro-israelíes han asegurado durante meses que dicha frase es un “llamado al genocidio de los judíos” cuando es utilizada por manifestantes pro-Palestina.

Incluso, el American Jewish Committee afirmó que el canto “Del río al mar” es un canto antisemita y un “grito de guerra terrorista”. La Liga Antidifamación (ADL) con sede en Estados Unidos, también ha asegurado que esta frase es “antisemita”.

Israel está ‘bajo la lupa’ de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, luego de que Sudáfrica acusara que hay acciones de genocidio en la Franja de Gaza. Esta es una denuncia que ha sido apoyada por la Liga Árabe, Bolivia, Venezuela y otras naciones.

Netanyahu dijo este jueves que le ha comunicado a Estados Unidos su posición sobre el control en Gaza y ha pedido parar lo que llamó esfuerzos para imponer a Israel una realidad que sólo dañaría al país. “Un primer ministro de Israel debe poder decir no, también a sus amigos más cercanos”, dijo Netanyahu.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y otros funcionarios estadounidenses han dicho que una paz duradera no sería posible sin un eventual Estado para los palestinos. “Israel debe dejar de tomar medidas que socaven la capacidad de los palestinos para gobernarse a sí mismos de manera efectiva”, dijo Blinken en Tel Aviv este mes.

¿De dónde proviene el canto “Desde el río hasta el mar”?

“From the river to the sea, Palestine will be free”, que traducido significa “Desde el río hasta el mar, Palestina en libertad” es “un llamado a la libertad, los derechos humanos y la coexistencia pacífica”, como ha explicado la legisladora palestino-estadounidense Rashida Tlaib.

La mayoría de los palestinos que utilizan esta frase lo hacen porque creen que, en diez breves palabras, resumen sus vínculos personales, sus derechos nacionales y su visión de la tierra que conocen como Palestina.

Para Mahar Nassar, profesora sobre estudios de Medio Oriente y Norte de África, hay intentos para ‘castigar’ este eslogan palestino al tacharlo como antisemita en busca de silenciar a las voces palestinas.

La frase hace referencia a la Palestina histórica, cuyos territorios se extendían a lo largo de la tierra desde Jericó y Safed, cerca del río Jordán, hasta Jaffa y Haifa, en las costas del mar Mediterráneo.

El llamado a tener una Palestina unificada e independiente surgió luego de que las Naciones Unidas (ONU) aprobaran un plan para partir a Palestina en los años 40, en cuyo territorio se formaría el Estado judío de Israel, lo cual obligaba a los 500 mil árabes palestinos a vivir como minoría en su propio país o marcharse.

"Del río al mar, Palestina se va a liberar", dice un cártel en una manifestación contra los bombardeos en Gaza, en México. (Cuartoscuro)

En 1948, Israel se instaló en la región, dividiendo y reduciendo el territorio. Ese año, durante la Nakba (catástrofe), unas 700 mil personas palestinas fueron expulsadas de sus hogares cuando combatientes judíos les repelieron. Muchos palestinos salieron de casa y se quedaron con las llaves, con la esperanza de poder volver.

76 años después, eso no ha ocurrido, pues ahora todo eso es territorio tomado por Israel tras la guerra. Las tierras fueron renombradas, las aldeas palestinas fueron demolidas. Israel se negó a permitir el regreso de la población palestina originaria, bajo el argumento de que eso sería una amenaza para los judíos.

Año con año, luego de varios enfrentamientos, los territorios para palestinos han quedado reducidos a la Franja de Gaza, un pequeño enclave densamente poblado por unas 2 millones de personas, y Cisjordania, que está ocupada por fuerzas israelíes.

El canto “Del río al mar” también busca reafirmar los derechos nacionales de los palestinos sobre su patria y el deseo de que una Palestina unificada forme la base de un Estado Palestino independiente.

Manifestación para expresar solidaridad con el pueblo de Palestina, frente al Parlamento en Atenas, Grecia, el 5 de noviembre de 2023. (AP)

Hamás, que se conformó como partido islámico en 1987, no utilizó inicialmente la frase “desde el río hasta el mar” probablemente debido a los vínculos de larga data de la frase con el nacionalismo secular palestino, explica Mahar Nassar.

El grupo miliciano de Hamás retomó dicha frase hasta 2017, en una carta revisada, como parte de su esfuerzo para ganar legitimidad de cara a su rivalidad con Fatah (la Autoridad Palestina).

Tras esta adopción, algunas personas sobre todo en las semanas recientes han afirmado que el canto es un llamado con el que se pide que “Palestina esté libre de judíos”. El temor se recrudeció tras la incursión de Hamás en las tierras ocupadas del sur israelí el 7 de octubre pasado.

Pero en el idioma original árabe, “Filastin hurra”, significa Palestina liberada. Si fuera Palestina “Libre de”, sería una palabra árabe completamente diferente.

Si bien no es un canto antisemita, el hecho de que personas israelíes y judías lo consideren y cataloguen como una amenaza ha sido suficiente para que personas abandonen su uso, lo cual puede llevar a continuar con la demonización de las voces palestinas, así como al silencio.

¿Qué pasará con Gaza tras la guerra de Israel vs. Hamás?

Israel ha librado una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente sobre Gaza desde octubre pasado, luego de que milicianos de Hamás entraran en territorios ocupados israelíes y mataran a unas mil 200 personas, además de que tomaran rehenes, algunos de los cuales siguen en Gaza.

Desde ese 7 de ocubre, los bombardeos de Israel han asesinado a más de 24 mil personas palestinas, de las cuales al menos el 70 por ciento son mujeres, niñas y niños, de acuerdo con la UNICEF.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho durante varios meses que no permitirá que la Autoridad Palestina gobierne en Gaza tras la guerra que está librando ahí, y que es Israel quien debe establecer el control. Ministros de ultraderecha también han hecho llamados para expulsar a los palestinos y crear asentamientos para colonos israelíes en Gaza, y proponen que los palestinos “migren voluntariamente” a otros países.

Mientras todos miran hacia Gaza, los colonos israelíes han estado expandiéndose en Cisjordania.

Este jueves, Netanyahu dijo que Israel aceptaría una autoridad civil en Gaza que “no predique ni eduque para la destrucción del Estado de Israel y no envíe terroristas a Israel”.

También reiteró que no aceptará a la Autoridad Palestina en Gaza.

En tanto, la Autoridad Palestina ha estado trabajando con funcionarios estadounidenses en un plan para gobernar Gaza una vez que termine la guerra en curso, dijo a Bloomberg News el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh.

Con información de Bloomberg y The Conversation.