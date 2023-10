Elecciones en Argentina: Ciudadanía vota por un nuevo presidente en plena crisis económica

La población argentina acuden este domingo a las urnas para elegir a un presidente al que confiarán la urgente misión de sacar a la segunda economía más grande de Sudamérica del borde del desastre.

Con una inflación que supera el 130 por ciento anual, una implacable caída de la moneda y la actividad desplomándose, los votantes han pasado los últimos meses debatiendo quién está mejor preparado para volver a encarrilar al país: el libertario outsider Javier Milei, la líder proempresarial Patricia Bullrich o el ministro de Economía, Sergio Massa, del oficialismo peronista.

Un candidato debe obtener al menos el 45 por ciento de los votos válidos para ganar en primer vuelta, o el 40 por ciento con una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo. Si bien este escenario no es imposible, el resultado más probable es una segunda vuelta que se llevará a cabo entre los dos aspirantes más votados el 19 de noviembre.

Las urnas cierran a las 18 horas (tiempo local), aunque es común que un juez federal extienda ese horario si las filas son largas. Se esperan resultados definitivos a última hora del domingo.

Candidatos presidenciales acuden a votar en Argentina

Con una atmósfera más propia de un partido de fútbol o un concierto de rock que del acto de sufragar, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, el ultraderechista Javier Milei, emitió este día su voto en medio del griterío y las muestras de adhesión de una multitud de seguidores.

Aunque su votación estaba anunciada para las 12.00 horas (15.00 GMT), Milei finalmente emitió su sufragio a las 13.02 horas (16.02 GMT) después de cruzar en su vehículo una multitud de personas que se agolpó en los alrededores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la nube de periodistas que le esperaba.

En el día en que cumple 53 años, Milei fue vitoreado en cuanto asomó su vehículo por la calle y escuchó cómo le entonaron el “Cumpleaños feliz”, al tiempo que le lanzaban pétalos de flores. Estaba acompañado por su inseparable hermana, Karina Milei, a la que el economista llama ‘El Jefe’.

Milei votó en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires. (EFE)

El candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa, indicó este domingo, tras emitir su voto en las elecciones generales argentinas, que en los cuatro minutos que tarda el ciudadano en seleccionar una boleta este decide “el futuro de los próximos cuatro años”.

”Para los argentinos hay cuatro o cinco minutos que en la entrada del ‘cuarto oscuro’ representan la definición del futuro de los próximos cuatro años de la Argentina, y obviamente hoy es un día muy importante”, resaltó el actual ministro argentino de Economía en una rueda de prensa ofrecida tras votar en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde reside y de la que fue intendente (2007-2008 y 2009-2013).

El candidato oficialista aseveró que la ciudadanía debe votar “pensando en el futuro de la Argentina con esperanza” y que su responsabilidad este lunes es seguir trabajando para “cuidar a los argentinos su trabajo, su ahorro, todo lo demás”.

El actual ministro de Economía y candidato Sergio Massa, quien representa a la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), llega junto a su esposa Malena Galmarini al Colegio Electoral para votar. (EFE)

“Nosotros traemos tranquilidad”, aseguró este domingo la candidata presidencial argentina de Juntos por el Cambio (JxC, centroderecha), Patricia Bullrich, tras emitir su voto en Buenos Aires.

La exministra de Seguridad, una de los tres aspirantes mejor situados para convertirse en jefe del Estado argentino, junto con el ultraliberal Javier Milei y el oficialista Sergio Massa- fue preguntada por los periodistas sobre las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacia el Gobierno de Alberto Fernández, del que ella es número 2.

Lo que dijo “son excusas para no hacerse cargo de su Gobierno”, replicó la candidata conservadora en referencia a las palabras de la líder kirchnerista, quien aseguró, respecto a la forma en que se manejó el Gobierno en estos últimos cuatro años, que ella no había sido “escuchada”.

”Si siendo vicepresidenta no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno”, espetó.

“Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre, siempre, siempre traemos tranquilidad”, manifestó la candidata de JxC, quien evitó pronunciarse con un mensaje partidista explícito.

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (centroderecha), vota en las elecciones generales, hoy en Buenos Aires. (EFE)

Participación electoral en Argentina

Muchos argentinos, desilusionados con los políticos que han sido incapaces de resolver décadas de crisis económica, no acudieron a votar en las elecciones primarias, que tuvieron una tasa de participación históricamente baja del 69 por ciento.

Aunque se espera que la tasa se mantenga cerca de mínimos históricos, incluso un pequeño aumento tendría un efecto imprevisible en los resultados. La corredora Latin Securities, con sede en Buenos Aires, calcula que el domingo se emitirán entre 2.5 y 4.5 millones de votos más. Eso podría tener un impacto sustancial en unas elecciones en las que la diferencia entre el primer y el tercer candidato en las primarias fue de solo 600 mil votos.

¿La peor elección del peronismo?

En una señal del grado de desencanto de los argentinos con los políticos tradicionales, el peronismo podría obtener el peor resultado electoral desde el retorno del país a la democracia en 1983. La fuerza política más dominante de Argentina en los últimos 70 años, representada por la coalición de Massa, recibió solo el 27 por ciento de los votos en las primarias de agosto.

Sin embargo, Massa aún puede tener posibilidades de luchar si llega a una segunda vuelta con Milei. La polarización entre ellos podría permitir al hábil político peronista captar a los votantes más centristas que no soportan las propuestas más radicales de Milei.

El impulso de Milei

Milei, que llegó a la política formal hace apenas dos años, ganó una elección primaria en agosto donde la participación de todos los candidatos era obligatoria, superando a las dos coaliciones tradicionales lideradas por Bullrich y Massa.

Una victoria tan sorpresiva catapultó su campaña, generando un impulso que sus contendientes han luchado por combatir. Si bien muchos inversores y encuestadores no prevén que gane en primera vuelta el domingo, sigue siendo una posibilidad. En caso de balotaje, lo más probable es que Milei sea uno de los candidatos, pero no está tan claro contra quién se enfrentará.

Con información de EFE.