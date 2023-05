Ron DeSantis lanza campaña presidencial rumbo a 2024 y ‘desafía’ a Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ingresó este miércoles a la carrera presidencial de Estados Unidos para 2024, entrando en una concurrida contienda primaria republicana que pondrá a prueba tanto su atractivo nacional como un conservador cultural abierto como la voluntad del Partido Republicano de dejar atrás al ex presidente Donald Trump.

El republicano de 44 años reveló su decisión en una presentación ante la Comisión Federal de Elecciones antes de una conversación en línea con el CEO de Twitter, Elon Musk.

Marca un nuevo capítulo en su extraordinario ascenso de congresista poco conocido a gobernador de dos mandatos a una figura destacada en las amargas luchas de la nación sobre raza, género, aborto y otros temas divisivos. DeSantis es considerado el rival republicano más fuerte de Trump, incluso cuando el gobernador enfrenta preguntas sobre su preparación para el escenario nacional.

El anuncio de solo audio de DeSantis se transmitiría en Twitter Spaces a partir de las 6 p.m. EDT. Estaba siguiendo con apariciones en horario estelar en programas conservadores, incluyendo Fox News y el programa de radio de Mark Levin.

La entrada de DeSantis en el campo republicano se ha rumoreado durante meses y es considerado uno de los candidatos más fuertes del partido en la búsqueda de recuperar la Casa Blanca del presidente demócrata Joe Biden. El titular de 80 años, dicen los republicanos, ha empujado a la nación demasiado a la izquierda sin abordar la inflación, la inmigración y el crimen.

El candidato republicano se enfrentará a Biden en la boleta electoral de las elecciones generales en noviembre de 2024.

Se une a un campo que ya incluye: Trump, la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy. El ex vicepresidente Mike Pence también es considerado un probable candidato presidencial, pero aún no ha anunciado una oferta.

DeSantis comienza su campaña en un nivel superior de dos junto a Trump basado en las primeras encuestas públicas, la recaudación de fondos y la infraestructura de campaña.

Las dos potencias republicanas tienen mucho en común.

DeSantis, quien probablemente no se habría convertido en el gobernador de Florida sin el respaldo de Trump, ha adoptado la personalidad ardiente del ex presidente, sus políticas populistas e incluso algunos de sus gestos y retóricas.

Sin embargo, DeSantis tiene una cosa que Trump no tiene: una afirmación creíble de que puede ser más elegible en una elección general que Trump, quien enfrenta múltiples amenazas legales y presidió las pérdidas republicanas en tres elecciones nacionales consecutivas.

DeSantis, hace apenas seis meses, ganó su reelección en Florida por un impresionante 19 puntos porcentuales, incluso cuando los republicanos en muchos otros estados luchaban. También obtuvo varias victorias políticas importantes durante la sesión de primavera de la Legislatura controlada por los republicanos.

Trump va contra Ron DeSantis por la candidatura republicana

Horas antes del anuncio, Trump argumentó en una publicación en las redes sociales que “Ron DeSanctus” no puede ganar las elecciones generales o las primarias republicanas debido a sus votos anteriores en el Congreso sobre Seguridad Social y Medicare.

“Fue, y es, un discípulo del horrible RINO Paul Ryan, y otros demasiados para mencionar”, escribió Trump. “Además, necesita desesperadamente un trasplante de personalidad y, que yo sepa, aún no están disponibles médicamente. ¡Una persona desleal!” “RINO” significa republicano solo de nombre.

Los ataques y apodos de Trump no serán el único obstáculo de DeSantis.

DeSantis puede ser un peso pesado político en Florida y un habitual en Fox News, pero los aliados reconocen que la mayoría de los votantes primarios en otros estados no lo conocen bien.

¿Quién es Ron DeSantis, la ‘competencia’ de Trump?

Nativo de Florida con raíces familiares en el Medio Oeste, DeSantis estudió en la Universidad de Yale, donde jugó béisbol. Luego iría a la Facultad de Derecho de Harvard y se convertiría en un oficial de Abogado General de la Marina, una posición que lo llevó a Irak y al campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

Se postuló para el Congreso en 2012 y ganó un distrito del área de Orlando, convirtiéndose en miembro fundador del Freedom Caucus de extrema derecha en Capitol Hill.

A pesar de su extenso currículum, amigos y enemigos por igual señalan que DeSantis lucha por mostrar el carisma de campaña y el pensamiento rápido que a menudo define a los candidatos exitosos a nivel nacional. Ha hecho todo lo posible para evitar apariciones públicas sin guión y el escrutinio de los medios mientras era gobernador, lo cual es difícil, si no imposible, como contendiente presidencial.

A los posibles partidarios también les preocupa que DeSantis se haya negado a invertir en relaciones con líderes del partido o otros funcionarios electos, lo que plantea dudas sobre su capacidad para construir la coalición que finalmente necesitará para vencer a Trump. Por el contrario, el Trump más agradable ya ha recogido un ejército de respaldos en estados clave, incluida Florida.

Más allá de las primarias, el mayor desafío a largo plazo de DeSantis puede descansar en las políticas de extrema derecha que promulgó como gobernador como un líder sin remordimientos en lo que él llama su guerra contra el “despertar”.

El gobernador de Florida envió a docenas de inmigrantes de Texas a Martha’s Vineyard frente a la costa de Massachusetts para llamar la atención sobre la afluencia de inmigrantes latinoamericanos que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Firmó y luego amplió el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación, conocido por los críticos como la ley “No digas gay”, que prohíbe la instrucción o la discusión en el aula de temas LGBTQ en las escuelas públicas de Florida para todos los grados.