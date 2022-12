‘Dibu’ Martínez y las posibles consecuencias tras sus polémicas celebraciones en Qatar 2022

El portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha sido criticado por sus acciones al coronarse campeón del mundo cuando Argentina venció a Francia en la tanda de penales en Qatar 2022 y ya se hablan de algunas posibles consecuencias en su carrera en Europa.

Recientemente Unai Emery, el director técnico del Aston Villa, su actual club, se refirió a sus celebraciones. “Cuando estás pasando por una gran emoción es difícil contenerse, pero voy a hablar con él la semana que viene sobre algún festejo. Ahora, respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, la responsabilidad será nuestra, hablaremos”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, algunos medios locales como el portal Fichajes han afirmado que Martínez ya no entraría en los planes y que sería Yassine Bounou, guardameta del Sevilla, quien tomaría su lugar. En tanto, equipos como el Bayern Munich estarían interesados en ficharlo tras la lesión de Manuel Neuer, por lo que el futuro del futbolista estaría en duda.

¿Por qué critican al ‘Dibu’ Martínez?

Tras su papel decisivo en la victoria de ‘la scaloneta’ –detuvo un balón al final del tiempo extra–, a Martínez le fue entregado el guante de oro que recibió para luego llevarlo a su entrepierna en lo que se ha considerado un gesto obsceno.

También se burló en el vestuario al pedir “un minuto de silencio” para Kylian Mbappé, lo mismo durante la caravana en autobús en Buenos Aires, cuando llevó un muñeco con una foto de la estrella francés en la cara. Esto se sumó a los bailes con los que festejó sus atajadas desde los once pasos. “Lo hice porque los franceses me abuchearon”, dijo ‘Dibu’.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra detalló a radio RTL que fueron “comportamientos fuera de lugar y a veces muy desagradables de los argentinos”, sobre todo de Martínez con gestos y palabras que describió como penosos y vulgares.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet, envió una carta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, pidió que la FIFA investigue los insultos vertidos por los futbolistas argentinos contra “les Bleus”. “Son unos insultos indignos, y ¿qué hace la FIFA? El deporte es una cuestión de juego limpio y de mostrar respeto por los otros, mostrar respeto también por los perdedores”, afirmó.

El diputado y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Karl Olive, dijo en entrevista: “No es una imagen buena para el futbol, eso no es deporte. ¿Te das cuenta de la imagen tan denigrante? No podemos mostrar eso como ejemplo” al pedir que se le retire la distinción.

Uno de sus críticos más fuertes fue el exfutbolista francés Adil Rami, quien a través de sus redes sociales manifestó que era Bounou quien merecía el guante de oro por su actuación con Marruecos y se refirió al ‘Dibu’ como “la mayor mierda del futbol” y “el hombre más odiado”.

El Dibu un día consuela a Mbappe, a los minutos lo descansa y al otro día lo tiene en haciendo upa con Messi al lado, en plena general paz de camino al obelisco. Ojalá lo haya llevado en el helicóptero JAJAJAJA #SeleccionArgentina pic.twitter.com/Uth8jMN5mL — Emi D (@emiiidaruich) December 20, 2022

*Con información de EFE.