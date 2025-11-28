Claudia Pulido: Perspectivas laborales, desafíos para la gestión de personal

La gestión de personal ha cambiado radicalmente motivado principalmente por las Reformas Laborales implementadas en nuestro país, esto ha generado la necesidad de replantear las habilidades y procesos en nuestra función.

Hoy en día una adecuada e informada gestión de personal es fundamental para mantener la continuidad de las operaciones en las empresas y esto se logra asegurando el cumplimiento normativo y la paz laboral.

Algunos de los desafíos que enfrentamos en la gestión de personal son los siguientes:

Adaptación a cambios legislativos:

Hay que tener identificados los cambios legislativos para elaborar un plan de implementación anticipando posibles impactos económicos e involucrando a todas las funciones relacionadas; mantenernos involucrados con las áreas operativas de nuestras organizaciones para poder incorporar el cumplimiento legislativo de una manera eficiente.

Algunas de las legislaciones ya implementadas o en curso de ser autorizadas son: Ley del Outsourcing, Ley Silla, Reducción de la jornada laboral, Ley de Trata respecto al trabajo en tiempo extra, entre otras.

Atracción y retención de talento en un mercado competitivo:

La innovación en la implementación de nuevas legislaciones representa una ventaja en la atracción de talento, hoy en día las decisiones de donde laborar se realizan evaluando distancias, tiempo de traslado, jornadas, flexibilidad, beneficios emocionales, etc.

Por ello requerimos esquemas de trabajo creativos, para que nuestra oferta de valor siga siendo atractiva.

Digitalización y transformación tecnológica:

Las herramientas digitales son clave para implementar controles para el cumplimiento de las obligaciones laborales tal como las jornadas de trabajo, el home office, flex time, etc., así como para garantizar los niveles de productividad requeridos después de implementar las reformas laborales.

La transformación tecnológica ha dado paso a nuevas necesidades como: mantener reglamentaciones internas que eviten fugas de información, gestión del tiempo, atención plena dentro de una reunión, no atender dos actividades a la vez dada la conexión a distancia, etc.

Implementación de IA y automatización:

Sería un error resistirse a adoptar las ventajas que la IA y la automatización ofrecen a la gestión humana, sin embargo, hay que asegurar no pasar por alto los sesgos que los procesos automatizados pudieran crear en las relaciones humanas.

Los controles de la jornada laboral, días laborados, descansos otorgados y los respaldos de documentación legal del trabajador que debemos conservar, pueden ser incorporados a las herramientas digitales y facilitar nuestro trabajo.

Bienestar y salud mental:

La NOM-035-STPS y la adición de algunas patologías mentales en las enfermedades de trabajo ante el IMSS, han formalizado la obligación para las empresas de atender este aspecto humano.

Dentro de las empresas debemos mantener los mecanismos que aseguren no solo el cumplimiento, sino el cuidado de la salud mental de nuestros colaboradores. Es necesario mantener programas robustos de soporte emocional y bienestar integral.

Diversidad, equidad e inclusión:

Garantizar políticas internas hacia la inclusión, equidad y diversidad dentro de los diferentes procesos de gestión humana como: reclutamiento y selección, desarrollo interno, remuneración, supervisión, etc.

Comunicación Interna:

Hay que asegurar informar de manera clara y oportuna los cambios legales a nuestros colaboradores, mantener canales abiertos para resolver dudas y facultar a los lideres para gestionar inquietudes.

En conclusión, hoy en día la administración de personal es sinónimo de transformación.

Cada cambio legislativo y tecnológico nos reta a innovar y a construir entornos laborales más justos, flexibles y sostenibles. Nuestro compromiso es claro: equilibrar cumplimiento, tecnología y factor humano para convertir estos retos en oportunidades y así fortalecer a nuestros equipos y mantener la competitividad de nuestras organizaciones.

La autora cuenta con PhD en Filosofía Gestalt y Máster en Desarrollo Organizacional, Coaching y Liderazgo Directivo, ha dedicado más de 35 años a impulsar la evolución del talento humano y liderando procesos de transformación organizacional. Actualmente es Asociada e integrante del Comité Laboral de ERIAC Capital Humano.